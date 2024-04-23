الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

اندلاع حريق في 5 منازل بالفيوم.. وإصابة 5 حالات بالاختناق

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق في 5 منازل الفيوم

اندلع حريق هائل في 5 منزل  في شارع درب الطباخين بحي الصوفي بمحافظة الفيوم، بسبب حدوث ماس كهربائي مفاجئ في الدائرة الكهربائية للمنزل، تسبب في حدوث بعض الشرر الذي أدى إلى اشتعال النيران في محتويات المنزل، وسرعان ما امتدت النيران إلى باقي محتويات المنازل.

وهرعت قوات الحماية المدنية، وسيارات الإطفاء، والإسعاف إلى مكان الحادث على الفور، للسيطرة على الحريق.

بلاغ بحريق في منزل

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أول الفيوم، يفيد ورود بلاغًا لشرطة النجدة، بنشوب حريق في 5 منازل بسبب ماس كهربائي في شارع درب الطباخين بدائرة المركز.

السيطرة على الحريق

وعلى الفور، هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ على الفور، حيث جرى السيطرة على النيران وإخماد الحريق قبل أن يمتد لباقي الأدوار أو المنازل المجاورة، وتسبب في إصابة 5 حالات باختناق، بينما جاءت الخسائر مالية بسبب احتراق محتويات المنازل.

وتبينّ من التحريات الأولية، وأقوال أصحاب المنازل، أنّ ماس كهربائي في الدائرة الكهربائية لاحد المنازل  كان السبب في اندلاع النيران.

تحرير محضر بالواقعة

تحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحريق وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

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حريق في 5 منازل الفيوم إصابة 5 حالات اختناق الفيوم قوات الحماية المدنية الإسعاف

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