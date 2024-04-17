موسم "الذهب الأصفر".. الفيوم تستعد لحصاد 171 ألف فدان قمح

قال المهندس مصطفى راشد، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، إن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لموسم 2024 بالفيوم، وفقًا لإحصاءات مديرية الزراعة بلغت نحو 171 ألف و524 فدانًا، بواقع 32 ألف و135 فدانًا بمركز الفيوم، و20 ألف و777 فدانًا بمركز سنورس، و31 ألف و169 فدانًا بمركز طامية، و36 ألف و367 فدانًا بمركز إطسا، وبمركز أبشواي 9 آلاف و332 فدانًا، وفى مركز يوسف الصديق 21 ألف و72 فدانًا، وبأراضى الإصلاح الزراعي 18 ألف 635 فدانًا، وبأراضي الاستصلاح 2019 فدانًا.

زراعة الفيوم: المساحة المنزرعة بالقمح لموسم 2024 بالفيوم

أضاف راشد، أن السلالات التى تم زراعتها هذا العام بالفيوم، طبقًا للسياسة الصنفية لوزارة الزراعة تبعًا لطبيعة تربة الأراضي الزراعية هي، مصر (1) ومصر (3)، وجيزة (171)، وسخا (95)، وجميزة (11)، وجميزة (11) و(12)، وسدس (14)، وبنى سويف (5) وبنى سويف (7)، مؤكدًا أن محصول العام الحالي مُبشر بالخير ويتمتع بجودة عالية، نظرًا لتوافر العوامل الجوية الجيدة هذا الموسم، ومن المتوقع تحقيق مستهدفات مرتفعة من الإنتاجية المحصولية.

وكان قد أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن تنفيذ 134 مشروعًا لمياه الشرب "محطات، ومد وتدعيم شبكات، ووصلات منزلية" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بتكلفة إجمالية 1.6 مليار جنيه، في إطار خطة الدولة لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين بمختلف قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح أن مشروعات مياه الشرب "محطات، ومد وتدعيم شبكات، ووصلات منزلية"، بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز إطسا، بعدد 96 مشروعًا، لإحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف قرى المبادرة الرئاسية وتوابعها بالمركز، بجانب خزان يادم غالب بقصر الباسل.