إجازات شهر مايو 2024 لموظفي القطاع العام والخاص

اجازات شهر مايو 2024 محور الملايين من موظفي القطاع العام في كافة محافظات الجمهورية وفقا لقانون العمل المصري حيث يحصلون على اجازات مدفوعة الأجر أو بأجر مضاعف ويتم تعطيل العمل في كافة الهيئات والمصالح والشركات الحكومية وفقا رئاسة الوزراء.

إجازات شهر مايو 2024

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارات بشأن اجازات شهر مايو 2024 الرسمية حيث يحصل أكثر من 6 ملايين موظف في القطاع العام على اجازة يوم الخميس الموافق 2 مايو 2024 بدلًا من يوم الأربعاء الموافق 1 مايو المقبل بمناسبة عيد العمال ثم يعقبها اجازة الجمعة والسبت وهى عطلة نهاية الأسبوع.

فيما يحصل الأقباط على يوم الأحد اجازة بمناسبة عيد القيامة المجيد ويعقبها اجازة يوم الاثنين بمناسبة شم النسيم ويستأنف العمل في كافة الهيئات والشركات والمصالح الحكومية من يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024 حيث جاءت الاجازات كما يلي:-

يوم الخميس الموافق 2 مايو 2024 عيد العمال.

يوم الجمعة الموافق 3 مايو 2024 عطلة أسبوعية.

يوم السبت الموافق 4 مايو 2024 عطلة أسبوعية.

يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024 عيد القيامة المجيد.

يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 شم النسيم.

العطلات الأسبوعية في شهر مايو 2024

تأتي العطلات الأسبوعية في شهر مايو 2024 كما يلي:-

يوم الجمعة الموافق 3 مايو 2024 عطلة أسبوعية.

يوم السبت الموافق 4 مايو 2024 عطلة أسبوعية.

يوم الجمعة الموافق 10 مايو 2024 عطلة أسبوعية.

يوم السبت الموافق 11 مايو 2024 عطلة أسبوعية.

يوم الجمعة الموافق 17 مايو 2024 عطلة أسبوعية.

يوم السبت الموافق 18 مايو 2024 عطلة أسبوعية.

يوم الجمعة الموافق 24 مايو 2024 عطلة أسبوعية.

يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 عطلة أسبوعية.

وبذلك يحصل موظفي القطاع العام والخاص على 11 يوم إجازة خلال شهر مايو المقبل ما بين اجازات رسمية وعطلات نهاية الأسبوع.

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