الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

إجازات شهر مايو 2024 لموظفي القطاع العام والخاص

اجازات شهر مايو 2024
اجازات شهر مايو 2024

اجازات شهر مايو 2024 محور الملايين من موظفي القطاع العام في كافة محافظات الجمهورية وفقا لقانون العمل المصري حيث يحصلون على اجازات مدفوعة الأجر أو بأجر مضاعف ويتم تعطيل العمل في كافة الهيئات والمصالح والشركات الحكومية وفقا رئاسة الوزراء.

إجازات شهر مايو 2024

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارات بشأن اجازات شهر مايو 2024 الرسمية حيث يحصل أكثر من 6 ملايين موظف في القطاع العام على اجازة يوم الخميس الموافق 2 مايو 2024 بدلًا من يوم الأربعاء الموافق 1 مايو المقبل بمناسبة عيد العمال ثم يعقبها اجازة الجمعة والسبت وهى عطلة نهاية الأسبوع.

فيما يحصل الأقباط على يوم الأحد اجازة بمناسبة عيد القيامة المجيد ويعقبها اجازة يوم الاثنين بمناسبة شم النسيم ويستأنف العمل في كافة الهيئات والشركات والمصالح الحكومية من يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024 حيث جاءت الاجازات كما يلي:-

  • يوم الخميس الموافق 2 مايو 2024 عيد العمال.
  • يوم الجمعة الموافق 3 مايو 2024 عطلة أسبوعية.
  • يوم السبت الموافق 4 مايو 2024 عطلة أسبوعية.
  • يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024 عيد القيامة المجيد.
  • يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 شم النسيم.

الإجازات الرسميه لشهر مايو 2024 يومين بخلاف العطلات الأسبوعية

4 أيام.. موعد إجازة البنوك في عيد العمال وشم النسيم 2024

العطلات الأسبوعية في شهر مايو 2024 

تأتي العطلات الأسبوعية في شهر مايو 2024 كما يلي:-

  • يوم الجمعة الموافق 3 مايو 2024 عطلة أسبوعية.
  • يوم السبت الموافق 4 مايو 2024 عطلة أسبوعية.
  • يوم الجمعة الموافق 10 مايو 2024 عطلة أسبوعية.
  • يوم السبت الموافق 11 مايو 2024 عطلة أسبوعية.
  • يوم الجمعة الموافق 17 مايو 2024 عطلة أسبوعية.
  • يوم السبت الموافق 18 مايو 2024 عطلة أسبوعية.
  • يوم الجمعة الموافق 24 مايو 2024 عطلة أسبوعية.
  • يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 عطلة أسبوعية.

وبذلك يحصل موظفي القطاع العام والخاص على 11 يوم إجازة خلال شهر مايو المقبل ما بين اجازات رسمية وعطلات نهاية الأسبوع.

اقرأ أيضا 

موعد إجازة شم النسيم وإجازة وقفة عيد الأضحى 2024

4 أيام.. موعد إجازة البنوك في عيد العمال وشم النسيم 2024

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

إجازات شهر مايو 2024 اجازات شهر مايو شهر مايو 2024 مايو 2024 شم النسيم عيد العمال عيد القيامة المجيد العطلات الأسبوعية

مواد متعلقة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

4 أيام.. موعد إجازة البنوك في عيد العمال وشم النسيم 2024

موعد إجازة شم النسيم وإجازة وقفة عيد الأضحى 2024

الأكثر قراءة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

اليوم.. محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق

التصريح بدفن جثمانى "عروسى قنا"

لم يقدما ما يفيد طلبهما.. رفض إلغاء التحفظ على أموال منتمين للجماعة الإرهابية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مسئولون بالمؤسسة الأمنية والعسكرية يؤكدون دفع نتنياهو نحو صفقة الآن

سعر الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم السبت 27-4-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

لواء. محسن الفحام

الرقابة الشعبية مسئولية وطنية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط "٢- ٢"

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة

المعارضة الإسرائيلية: يجب استقالة كل شاغلى المناصب السياسية والأمنية يوم 7 أكتوبر

إعلام عبري: المقترح المصري الجديد يقدم تنازلات كبيرة من جانب إسرائيل