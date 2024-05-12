الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

انتقادات كبيرة من رئيس أركان الجيش الإسرائيلى لنتنياهو بسبب غزة

رئيس أركان الجيش
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي

انتقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال مشاورات أمنية أُجريت في نهاية هذا الأسبوع، بسبب الفشل في تطوير وإعلان ما يُسمى باستراتيجية "اليوم التالي" للحرب، ومن سيحكم قطاع غزة لاحقًا، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ونقلت الصحيفة عن هاليفي قوله لنتنياهو: "نحن نعمل الآن في جباليا مرة أخرى، وطالما لا يوجد تحرك دبلوماسي للتوصل لهيئة حكم في القطاع غير حركة حماس، فإنه سيتعين علينا العمل مرارًا وتكرارًا في أماكن أخرى لتفكيك البنية التحتية للحركة"، وتابع: "ستكون مهمة سيزيفية (مصطلح يُطلق على الأنشطة عديمة الهدف أو اللامتناهية)".

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين كبار آخرين في الجيش الإسرائيلي حثوا القادة السياسيين على اتخاذ قرارات وصياغة استراتيجية واضحة.

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية مكثفة على المنازل فى مخيم جباليا بغزة (فيديو)

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

مسئول إسرائيلى: مصر تراجعت عن كل التفاهمات حول عملية معبر رفح بعد رفع العلم الإسرائيلى فيه

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

عاجل.. بايدن: وقف إطلاق النار فى غزة ممكن اليوم إذا أفرجت حماس عن الرهائن

عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يفصل رفح الفلسطينية شرقا وغربا ويأمر السكان بالإخلاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

صور

صناعة الفخار

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"

أماكن محدودة.. كيف ستصل المساعدات إلى غزة بعد توقف المعابر؟