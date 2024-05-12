عاجل.. بايدن: وقف إطلاق النار فى غزة ممكن اليوم إذا أفرجت حماس عن الرهائن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، السبت، إن وقف إطلاق النار ممكن أن يحدث اليوم الأحد، في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، وذلك بشرط واحد إذا أفرجت الحركة الفلسطينية عن الرهائن الذين تحتجزهم في قطاع غزة.

وأضاف بايدن، خلال حفل لجمع التبرعات أقيم خارج سياتل في ولاية واشنطن بمنزل مدير تنفيذي سابق في شركة مايكروسوفت، أنه إذا أطلقت حماس سراح الرهائن فسيكون هناك وقف لإطلاق النار الأحد، وفق ما نقلته فرانس برس.

واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر بعدما نفذت حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصا معظمهم مدنيون حسب تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

وخطف أكثر من 250 شخصا ما زال 128 منهم محتجزين في غزة توفي 37 منهم وفق مسؤولين إسرائيليين.