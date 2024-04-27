موعد إجازة شم النسيم وإجازة وقفة عيد الأضحى 2024

موعد إجازة شم النسيم من ضمن الموضوعات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين خلال الساعات المقبلة للحصول على وقت راحة بعيدًا عن روتين العمل اليومي.

يعد شم النسيم من الأعياد المهمة والمميزة لدى المصريين لممارسة الطقوس المصرية المعتادة ومشاركة الأهل والأقارب في هذا اليوم، ويرصد موقع “الدستور” في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير للحصول على الإجازات المقبلة، وإليكم التفاصيل في السطور التالية:

موعد إجازة شم النسيم

من المقرر أن يكون موعد شم النسيم 2024 يوم الإثنين 6 مايو 2024، وهو أجازة رسمية لجميع العاملين في الدولة سواء القطاع العام أو القطاع الخاص، بأجر كامل.

موعد إجازة وقفة عيد الأضحى 2024

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، عن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحي 2024/1445 فلكيًا في مصر، حيث أشار إلى أن موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك من المتوقع أن يكون طبقًا للآتي:

1 - بداية شهر ذو الحجـة 1445هـ فلكيًا في مصر توافق يوم الإثنين 7 يونيو 2024 م.

2 - موعد وقفة عرفات 2024، 9 من ذي الحجة 1445هـ فلكيًا في مصر توافق يوم السبت 15 يونيو 2024.

3 - موعد عيد الأضحى 2024، 10 من ذي الحجة 1445 هـ فلكيًا في مصر يوافق يوم الأحد 16 يونيو 2024.

موعد عيد الأضحى 2024 في مصر

كشف الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية عن عدد أيام الإجازات الرسمية في عيد الأضحى المبارك 2024، حيث يحصل الموظفون والطلاب على 5 أيام من يوم الأحد إلى الخميس على إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى، وتأتي أيام إجازة عيد الأضحى وفقًا للتواريخ الآتية:

1 - أول أيام عيد الأضحى يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024.

2 - ثاني أيام عيد الأضحى يوم الإثنين الموافق 17 يونيو 2024

3 - ثالث أيام عيد الأضحى يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024.

4 - رابع أيام عيد الأضحى يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024.

5 - خامس أيام عيد الأضحى يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024.

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