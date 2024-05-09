الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بعد قليل محاكمة حسين الشحات فى التعدى على الشيبى

حسين الشحات ومحمد
حسين الشحات ومحمد الشيبي

تستكمل اليوم محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار محمد مبارك، في جلستها المنعقدة نظر ثاني جلسات محاكمة لاعب الأهلي حسين الشحات، في اتهامه بالتعدي على لاعب نادى بيراميدز، المغربي محمد الشيبي، في أثناء المباراة التي جمعت فريقهما.

وطالب دفاع المتهم حسين الشحات من المحكمة استدعاء كل من "لاعبى النادي الأهلي طاهر محمد طاهر، رامي ربيعة، محمد مجدي أفشة، علي معلول، سيد عبد الحفيظ، طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز" بشأن ما جرى، واستدعاء محمود فتح الله إداري، جمال علام رئيس اتحاد الكرة، عامر حسين رئيس لجنة المسابقات؛ لسؤالهم عن واقعة إصدار قرار بإيقاف حسين الشحات وإحالة محمد الشيبى للجنة الانضباط.

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ماذا طلب دفاع محمد الشيبى من القاضى فى جلسة محاكمة حسين الشحات؟

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وتغيب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، عن حضور أولى جلسات المحاكمة، كما لم يحضر محمد الشيبي لاعب نادى بيراميدز.

تعود أحداث الواقعة إلى ورود تحريات الشرطة، تفيد بأن حسين الشحات متهم بالاعتداء على اللاعب محمد الشيبي، في أثناء إقامة مباراة لكرة القدم جمعت فريقي بيراميدز والأهلي في بطولة الدوري الممتاز.

وفى بلاغ "الشيبي"، اتهم حسين الشحات، لاعب الأهلي، بالبلطجة والضرب والسبّ والقذف والإهانة والترويع، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي، عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

حسين الشحات محاكمة حسين الشحات الشيبي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز

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