موعد انكسار درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم وغدًا الخميس في مصر

يبحث المواطنون بمحافظات مصر عن حالة الطقس اليوم وغدًا الخميس في مصر، خاصة بعد أن شهدت مصر لارتفاع في درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 24-4-2024

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء وغدًا الخميس في مصر، وذلك مع انتشار موجة شديدة الحرارة تكون ذروتها اليوم وفيها تقارب درجات الحرارة 40 درجة مئوية في الظل لذلك ناشدت المواطنين من عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس مع ضرورة الإكثار من تناول السوائل الباردة.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

يسود اليوم الأربعاء طقس شديد الحرارة نهارا على كافة الأنحاء، مائل للحرارة ليلا على أغلب الانحاء، معتدل على السواحل الشمالية بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

مع وجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من غرب البلاد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

موعد انكسار درجات الحرارة

وكشفت خرائط الطقس أنه غدا الخميس وبعد غد الجمعة تصل كتل هوائية معتدلة، وبسبب الاختلاف الكبير بين حرارة الهواء ستعمل على نشاط للرياح على أغلب مناطق الجمهورية من الشمال حتى الجنوب بداية من ليل الخميس تعمل على خفض الحرارة بشكل تدريجي بطيء والعمل على تشكل الغبار والأتربة.

توقعات الأرصاد من الجمعة وحتى الإثنين 29 أبريل

وأكدت الأرصاد أن حالة الطقس اعتبارًا من الجمعة 26 أبريل 2024 وحتى الإثنين 29 أبريل 2024، تشهد انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 1 إلى 6 درجات مئوية، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتابعت "الهيئة" أن طقس الجمعة القادمة، يشهد سقوط أمطار متوسطة تصل إلى رعدية أحيانًا، على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد، ونشاط للرياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.