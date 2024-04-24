الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس اليوم في مصر وموعد إنخفاض درجات الحرارة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يبحث العديد من المواطنين عن موعد انخفاض درجات الحرارة، حيث تصدر عنوان موعد انخفاض درجات الحرارة محركات البحث على جوجل، وترصد الدستور خلال التقرير التالى تفاصيل أصدرتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موعد انخفاض درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم في مصر

وفقًا للمعلن رسميًا من الهيئة العامة للأرصاد الجوية فقد توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرار نهارا على كافة الأنحاء، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، لافتة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

موعد إنخفاض درجات الحرارة

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية بوجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من غرب البلاد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

واختتمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان حالة طقس الأسبوع، حيث تنخفض درجات الحرارة اعتبارا من يوم الجمعة بقيم تتراوح من ( 4 إلى 6) درجات مئوية، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية على سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد.

وبينت هيئة الأرصاد بوجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

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تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاربعاء 

  • القاهرة    41  29
  • العاصمة الإدارية   41  28
  • 6 أكتوبر 40  24
  • بنها  41  29
  • دمنهور   38  27
  • وادي النطرون      41  28
  • كفر الشيخ      38  27
  • المنصورة      38  26
  • الزقازيق 41  29
  • شبين الكوم     40  25
  • طنطا      39  27
  • دمياط     31  22
  • بورسعيد 31  21
  • الإسماعيلية    40  27
  • السويس  41  27
  • العريش   39  18
  • رفح 39  17
  • رأس سدر      35  21
  • نخل 37  21
  • كاترين    30  18
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