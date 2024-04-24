الأربعاء 24 أبريل 2024
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سياسي

رئيس "شباب النواب": ذكرى تحرير سيناء تذكرنا بقوة وعظمة الجيش المصري

الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن ذكرى تحرير  سيناء، تظل شاهدة على عظمة وقوة الجيش المصري الذي لقن العدو درسا لن ينساه في حرب أكتوبر 1973 واستعاد أرضه كاملة ولم يفرط في شبر واحد منها.

وتقدم رئيس لجنة الشباب بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والقوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى الـ42 لتحرير سيناء، مؤكدا أن القوات المسلحة ستظل درع الوطن وسيفة.

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عايدة نصيف: ذكرى تحرير سيناء الغالية تحمل أسمى معاني الوفاء والعزة والفخر

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نائب الوفد يهنىء الرئيس والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء

أبطال القوات المسلحة المصرية

أضاف أنّ صقور وأبطال القوات المسلحة المصرية، أكدوا أنّه لا تهاون أبدا مع أى معتد على مصر وأرضها، ولا تفريط في حبة رمل واحدة من أرض مصر الطاهرة المقدسة، ولا تسامح في سيادتنا على أراضينا، موجهًا تحية قلبية لشهداء مصر الأبرار الذين قدموا ولا يزالون يقدمون أرواحهم فداء لمصر وشعبها في أشرف وأنبل معركة نجحوا فيها فى تحرير سيناء وعادت لتحمي الوطن من قوى الشر والضلال والإرهاب في 30 يونيو.

البنية التحتية

وأكد النائب محمود حسين، أن الرئي السيسي أولى أرض الفيروز اهتماما خاصا ووجه الحكومة خلال السنوات الماضية على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة محافظات الجمهورية، ووصلت أيادي التعمير والتنمية لكافة المناطق الحدودية بسيناء فلم يبقى شبرا إلا وصلت إليه المشروعات التنموية لخلق آلاف من فرص العمل، وركزت الدولة جهودها على تحقيق التنمية الشاملة في سيناء من خلال مشروعات ضخمة تنوعت بين الزراعية والبنية التحتية والوحدات السكنية وغيرها من المشروعات العملاقة.
 

رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بمجلس النواب ذكرى تحرير سيناء سيناء الجيش المصرى حرب ٧٣

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