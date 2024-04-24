عيد تحرير سيناء ومناقشة الموازنة الجديدة أبرز عناوين صحف الأربعاء

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأربعاء، وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، لإكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة، تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء، كما تناولت باهتمام مناقشة النواب مشروع موازنة العام المالي الجديد وعددا من أخبار الشأن المحلي.

فتحت عنوان "الرئيس يضع إكليلا من الزهور على نصب الجندي المجهول"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام، أمس، يرافقه الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء.

وذكرت الصحيفة أن الموسيقات العسكرية عزفت «سلام الشهيد»، في تقليد أصيل، عرفانا وتقديرا لما قدمه شهداء مصر من بطولات وتضحيات؛ دفاعا عن الوطن وصون مقدساته.

وتوجه الرئيس السيسي إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة، ترحما على روحه الطاهرة.



وفي نهاية المراسم، صافح الرئيس السيسي عددا من قادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة، وكبار رجال الدولة.

الموازنة الجديدة



وفي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "موازنة تنحاز للمواطن " ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، شدد على أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2024-2025 يترجم أولويات العمل الوطني التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مستهل فترة رئاسية جديدة، مشيرا إلى أربع ركائز أساسية أبرزها دفع جهود الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والتركيز على التنمية البشرية في الصحة والتعليم ودعم قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير.

وأضافت الصحيفة أن الوزير كشف - في البيان المالي للموازنة، الذي ألقاه أمام مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة الدكتور حنفى جبالي - عن زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة، التي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 % ليصل إلى 6 ألاف جنيه، كما تم تخصيص 635.9 مليار للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية و496 مليار جنيه للخدمات الصحية و565 مليارا للتعليم قبل الجامعي و134 مليارا للسلع التموينية لخدمة المواطن البسيط ومتوسط ومحدود الدخل.

من جهتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أثناء عرضها مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، أمام مجلس النواب، أن مستهدفات الخطة تشمل تحقيق نمو حقيقي في حدود 4.2 % ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 17.3 تريليون جنيه.

وفي الشأن المحلي أيضا، وتحت عنوان "مدبولي: جاهزون لتوفير الدولار لأي سلعة رئيسية"، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا أمس؛ لمتابعة جهود توافر السلع الأساسية والرئيسية وزيادة حجم الاحتياطي الإستراتيجي منها وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة وجود مخزون كاف من السلع الرئيسية، واحتياطي إستراتيجي منها، بحيث تكون لدى الدولة القدرة على التدخل في أي وقت تحدث به أزمة، بهدف إحداث التوازن المطلوب في الأسعار وغلق الأبواب على من يريد أن يتلاعب في أسعار هذه السلع الرئيسية، التي تضم سلع القمح، الزيت، السكر، الذرة، وغير ذلك.

وأكد رئيس الوزراء جاهزية الجهاز المصرفي لإتاحة أي مكون دولاري لازم لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من تلك السلع الرئيسية، لافتا إلى أهمية وجود مخازن جاهزة لاستقبال وتخزين هذا الاحتياطي الكبير من هذه السلع.

من جهته، أشار الدكتور علي المصيلحي إلى أن الوزارة قامت بوضع خطط حقيقية لتوفير احتياطي استراتيجي من السلع الرئيسية، موضحا أنه فيما يخص سلعة "السكر"، فقد تم حتى الآن التعاقد على شراء 500 ألف طن تصل تباعا، وفيما يتعلق بـ"القمح" لفت الوزير إلى أننا حاليا في موسم حصاد وتوريد القمح ويتم التوريد بمعدلات متميزة وأعلى من أي فترة خلال السنوات الثلاث الماضية، مضيفا: لدينا مخزون كبير سابق من هذه السلعة المهمة.

وفي تناولها للشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر، قرارين: الأول بأن يكون يوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو المقبل، إجازة رسمية؛ بمناسبة عيد العمال، بدلا من يوم الأربعاء، الموافق الأول من مايو، والثاني بأن يكون يوم الاثنين، الموافق 6 من شهر مايو، إجازة رسمية؛ بمناسبة عيد شم النسيم.

وأوضحت الصحيفة أن القرارين نصا على أن يكون يوما الإجازة مدفوعي الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

وعن الوضع في قطاع غزة، ذكرت صحيفة "الأهرام"، في صفحتها الأولى أن حرب الإبادة في غزة دخلت يومها الـ200، أمس، حيث ارتفع عدد الشهداء إلى 34 ألفا و183، منذ 7 أكتوبر الماضي، في الوقت الذي رفضت فيه الولايات المتحدة الاتهامات بـ"ازدواجية المعايير" إزاء انتهاكات إسرائيل في غزة، مع صدور التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان.

وأضافت الصحيفة أن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكية، نفى «ازدواجية المعايير» في تطبيق القانون الأمريكي، فيما يتعلق بارتكاب الجيش الإسرائيلي انتهاكات في غزة، قائلا: إن هذه الاتهامات قيد المراجعة.. مشيرة إلى أن القضايا المهمة المتعلقة بحقوق الإنسان تشمل تقارير موثوقة عن عمليات قتل ارتكبتها إسرائيل خارج إطار القانون، واختفاء قسري، وتعذيب واعتقالات غير مبررة لصحفيين.

وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية بأن إسرائيل تخطط لنقل قواتها إلى تخوم رفح، استعدادا للهجوم.. مشيرة إلى أن حماس أدانت، في بيان، تصريحات أدلى بها بلينكن حمل خلالها الحركة مسئولية “تعطيل” التوصل لاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وقف القتال، وإطلاق سراح المحتجزين، وأشارت إلى تعنت ومماطلة بنيامين نتنياهو وحكومته.