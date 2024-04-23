الثلاثاء 23 أبريل 2024
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سياسي

برلمانية: الرئيس السيسى الداعم الأول لتمكين المرأة بجميع المجالات

النائبة ولاء التمامي
النائبة ولاء التمامي

أكدت النائبة ولاء التمامي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن عظيمات مصر يقمن بدور كبير دون كلل أو ملل، مشيرة إلى ما تقوم به أمينات المرأة من جهود داخل أماكن عملهن من أجل زيادة العمل والإنتاج، موجهة التحية لكل أم شهيد.

وأضافت "التمامي" أن الرئيس السيسي في مقدمة الداعمين للمرأة المصرية، ويسعي لتمكينهن ومشاركتهن في كل مناحي الحياة. معربة عن سعادتها بتواجدها داخل اتحاد عمال مصر لتكريم الأمهات المثاليات.

جاء ذلك على هامش قيام سكرتارية المرأة العاملة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تحت رعاية محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، برئاسة عايدة محيي الدين، احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات من مختلف النقابات العامة، تقديرًا لدورهن وتميزهن في عملهن ودورهن الأسري المتميز، في حضور محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، هشام المهيري، نائب رئيس الاتحاد المشرف على السكرتارية،  محسن أش الله، رئيس نقابة السياحة والفنادق باتحاد العمال، إضافة إلى أعضاء لجنة السكرتارية، رشا عبدالفتاح نائب رئيس سكرتارية المرأة بالاتحاد العام.

ووجهت الشكر لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد جبران لدعمهم الدائم سكرتارية المرأة العاملة وتقديره لدور كل امرأة عاملة، ووجهت التحية والتقدير لسكرتارية المرأة العاملة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عايدة محيي الدين، قائلة إنها جددت الدماء داخل السكرتارية بدعم مجهودات رئيس الاتحاد محمد جبران.

ولاء التمامي الرئيس السيسي عظيمات مصر الأمهات المثاليات عمال مصر

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