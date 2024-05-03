الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض هدفًا جويًا فى الجليل الأعلى

الدفاعات الجوية الإسرائيلية
الدفاعات الجوية الإسرائيلية

دوّت صفارات الإنذار، قبل قليل، في الجليل الأعلى.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت هدفا جويا مشبوها في الجليل الأعلى أطلق من لبنان.

كما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أن الدفاعات الجوية اعترضت هدفا في الجليل الأعلى قبل قليل.

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26 غارة وعملية عسكرية.. اشتعال الأوضاع بين حزب الله والاحتلال جنوبى لبنان

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، تقصف المناطق قرب المهنية وباب التنية جنوب مدينة الخيام جنوبي لبنان.

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عاجل.. القاهرة الإخبارية: طيران الاحتلال يشن غارتين جديدتين استهدفتا جنوب لبنان (فيديو)

المقاومة فى العراق تستهدف هدفًا حيويًا فى بئر السبع

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق عن أنها استهدفت هدفا حيويا في بئر السبع بالأراضي المحتلة، أمس الخميس، بصواريخ الأرقب- كروز مطور.

الجليل الأعلى لبنان الدفاعات الجوية الإسرائيلية الإحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال

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