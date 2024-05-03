الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض هدفًا جويًا فى الجليل الأعلى

دوّت صفارات الإنذار، قبل قليل، في الجليل الأعلى.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت هدفا جويا مشبوها في الجليل الأعلى أطلق من لبنان.

كما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أن الدفاعات الجوية اعترضت هدفا في الجليل الأعلى قبل قليل.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، تقصف المناطق قرب المهنية وباب التنية جنوب مدينة الخيام جنوبي لبنان.

المقاومة فى العراق تستهدف هدفًا حيويًا فى بئر السبع

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق عن أنها استهدفت هدفا حيويا في بئر السبع بالأراضي المحتلة، أمس الخميس، بصواريخ الأرقب- كروز مطور.