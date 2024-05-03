الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

مدفونة بجوار منزله.. الأمن يحاول فك لغز جثة شاب البحيرة

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

تكثف الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من جهودها لكشف غموض العثور  جثة شاب بإحدى قرى مركز كوم حمادة بالبحيرة في ظروف غامضة وبالعرض على النيابة العامة كلفت المباحث بإجراء تحريات موسعة حول الواقعة لكشف ملابساتها.

وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة وبالفحص تبين عثور أهالي قرية علقام التابعة لدائرة مركز كوم حمادة على جثة لشاب مدفونه بجوار منزله، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "ح. ص. ح ال" 25 سنة مقيم بذات القرية، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية بالبحيرة جثة شاب مركز كوم حمادة بالبحيرة ظروف غامضة

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