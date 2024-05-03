الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

دفن جثة رضيع لقى مصرعه فى مصعد بالطالبية

صورة أرشيفية رضيع
صورة أرشيفية رضيع

صرحت نيابة العمرانية بدفن جثة رضيع فارق الحياة داخل مصعد "اسانسير" بمنطقة الطالبية أثناء حمل والدته له. 

 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه. 

 

البداية ببلاغ من مستشفى الهرم لقسم شرطة الطالبية، يفيد بوصول طفل رضيع جثة هامدة بصحبة والديه، وبالكشف عليه تبين وجود نزيف بالمخ والبطن والصدر ولا يوجد نبض.

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وبسؤال والد الطفل، أكد أنه يعمل حارس أحد العقارات وأن والدة الطفل حملته على كتفيها وصعدت إلى أحد الطوابق لتوصيل بعض الأغراض للسكان، وأثناء صعودهما اصطدمت رأسه بالحائط مما أدى إلى فقدانه للوعي، فحملوه إلى المستشفى لكنه فارق الحياة فور وصوله المستشفى.

اسانسير جثة رضيع نيابة العمرانية الطالبية دفن جثة رضيع مستشفي الهرم

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