السبت 18 مايو 2024
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محمد شادى لـ"الشاهد": مصر خرجت من أزمة كورونا دون أن تخسر قطاع واحد

الدكتور محمد شادي
الدكتور محمد شادي خبير الاقتصاد السياسي

قال الدكتور محمد شادي، خبير الاقتصاد السياسي، إن الاقتصاد المصري صمد أمام أزمة كورونا بسبب نتائج الإصلاح الاقتصادي، معقبًا: "إذا قمنا بعمل مسح لتوقعات الصحف العالمية للوضع الصحي في مصر أثناء أزمة كورونا وما حدث بعدها، نجد أن ما قام به النظام الصحي في مصر كان مذهلًا  في ظل وجود نظام صحي مضغوط جدا لم يكن يتم الانفاق عليه، ووجود عدد كبير من الفقراء في مصر،مع ضرورة أن تسير عجلة الاقتصاد".

وأضاف الدكتور محمد شادي، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر فضائية “extra news”، أن النظام الصحي في مصر أثناء أزمة كورونا  نجح في تفادي العدد الضخم من الوفيات التي كانت في كل دول العالم، كما حققت مصر معدل نمو يقدر بـ 3.6%، كما خرجت مصر من الأزمة دون أن تفقد شيء من قطاعاتها الرئيسية، على سبيل المثال لم يمت القطاع السياحي عند إعادة تشغيله بعد الأزمة، وكذلك قطاع النقل، وهو الحال أيضا بالنسبة لقطاع الزراعة، لافتا إلى أنه لم يوجد قطاع تم خسارته، وبالتالي فإن قدرة مصر على تفادي هذه الأزمة مع عمل إنجاز متمثل في معدل نمو 3.6%  هو بمثابة الإنجاز  المذهل. 

الدكتور محمد شادي خبير اقتصاد سياسي برنامج الشاهد الإعلامي محمد الباز

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