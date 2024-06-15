عاجل| نكشف خطة الأهلى لإنقاذ صفقة زين الدين بلعيد قبل رحيله إلى الدورى البلجيكى

محاولات مكثفة يجريها مسئولو النادي الأهلى من أجل حسم صفقة الجزائرى زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة، بعدما استغل وكيل اللاعب بعض التغييرات الإدارية داخل إدارة نادي اتحاد العاصمة ويحاول تغيير وجهة اللاعب للحصول على مقابل مادى أكبر وذلك بعد تلقيه عرضًا من الدورى البلجيكى.

وكشف مصدر داخل الأهلى، أن مفاوضات الإدارة الحمراء مع اللاعب ووكيله وإدارة اتحاد العاصمة الجزائري تقضى بانتقاله لصفوف المارد الأحمر مقابل 750 ألف دولار من بينها 100 ألف عبارة عن امتيازات خاصة بنسب المشاركات والبطولات.

ويضغط الأهلى للحصول على خدمات اللاعب من خلال رفع راتبه السنوي خاصة أن زين الدين بلعيد يملك شرطا جزائيا في عقده يقدر بنحو 650 ألف دولار لكن هناك اتفاقا بين اللاعب والأهلى على عدم اللجوء للشرط الجزائي.

أنباء عن سفر أمير توفيق إلى الجزائر لحسم صفقة بلعيد

وأضاف المصدر أن هناك أنباء عن سفر أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي إلي الجزائر خلال الساعات المقبلة من أجل إتمام صفقة زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة لمدة 4 مواسم قادمة .

وكان مارسيل كولر المدير الفنى للأهلي، قد طلب التعاقد مع الجزائرى زين الدين بلعيد لتدعيم خط دفاع الأهلى فى الموسم المقبل فى ظل معاناة الخط الخلفي من نقص عددي خلال الموسم الحالي.

وأضاف المصدر أن سفر مدير التعاقدات جاء بعد الاتفاق علي خوض اللاعب آخر مباراة له مع فريقه في الدوري والمقرر لها مساء اليوم السبت أمام فريق نجم مقرة بالجولة الأخيرة، إذ يودع اللاعب زملاءه استعدادا للسفر والتوقيع الرسمي مع الأهلي بالقاهرة.

وتشهد الساعات القليلة القادمة حسم الصفقة سواء بانتقال اللاعب لصفوف الأهلى أو الانسحاب منها والبحث عن البدائل المعروضة على السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد فاز على فاركو بهدفين لهدف، في المباراة التي انطلقت في السابعة من مساء أمس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

نجح الأهلي في التقدم في الدقيقة 30 من ركلة جزاء سددها إمام عاشور الذي أضاف الهدف الثاني بتسديدة صاروخية في الدقيقة 49 من عمر الشوط الأول، قبل أن يسجل فاركو هدفه الوحيد في الدقيقة 35.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة 36 احتل بها المركز الرابع، وتوقف رصيد فاركو عند النقطة 21 في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري.