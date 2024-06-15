السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اغتصبوها وخطفوا بنتها.. تفاصيل تعدي 3 جنسيًا على سيدة في مشتل بالملك الصالح

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

«بلطجة واستعمال قوة والاتجار بالبشر».. تهم واجهت 3 متهمين بالتعدي جنسيًا على سيدة وتناوب اغتصابها ساعات وتصويرها عارية لابتزازها في مشتل بمنطقة الملك الصالح وخطف طفلتها بمنطقة مصر القديمة.

اتجار بالبشر وعمل قسري

وتبين أن النيابة وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر وهي الطفلة «ندى.ع» باستعمال القوة والعنف وتهديدها بخطف ابنتها الرضيعة قاصدين استغلالها جنسيًا بعد اغتصابها وإرضاء شهواتهم.

كما وجهت للمتهمين الثلاثة جريمة الاتجار بالبشر حيث استغلوا 3 أطفال أقل من عمر 18 عامًا بالقوة والعنف، مستغلين حاجتهم وضعفهم قاصدين قيامهم للخدمة سخرًا وانتفاعًا من متحصلات تلك الأعمال، وخطف طفلة حديثة الولادة وهي ابنة المجني عليها الأولى «ندى. ع».

وأمام النيابة أنكر المتهمين ارتكاب الواقعة وهي اغتصاب عاملة النظافة وإجبارها على تقديمها لراغبي المتعة للانتفاع منها والاتجار بها كما نفوا تعريض حياة الطفلة الرضيعة ابنة المجني عليها للخطر؟

اعترافات المتهمين: بشتغل في جمع القمامة

سرد المتهم الأول «محمد»، 301 سنة، عاطل، تفاصيل وظروف ضبطه في الواقعة قائلًا: «اللي حصل إني كنت في المنيل عند أول كوبري عباس فوجئت بضابط ومعاه أمناء شرطة مسكوني وخدوني معاهم القسم ولحد النهاردة وأنا معرفش أنا عملت إيه وذلك خلال عمله هو وشقيقه في جمع الزبالة».

أقوال المجني عليها

وقالت المجني عليها الأولى أن عمرها 17 عامًا تعمل في جمع القمامة بمنطقة عين الصيرة بمصر القديمة، وأنها متزوجة عرفي من شخص عقب ترك منزل عائلتها حتى تم سجنه عقب حملها وقبل ولادتها بشهرين ولكن عقب ذلك تركت منزل حماتها وزوجها وعاشت في منطقة منيل الروضة وخلال ذلك الأمر تم هتك عرضها واغتصابها من 3 أشخاص وتصويرها عارية وابتزازها وعقب ذلك خطفوا طفلتها الرضيعة.

حبس المتهمين

كانت قررت نيابة مصر القديمة حبس 3 متهمين بالتعدي على سيدة وتصويرها بمصر القديمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان حالتها الصحية لاستكمال التحقيقات.

وتبين من تحقيقات النيابة، أن المتهمين خطفوا عاملة جمع البلاستيك، وحاولوا التعدي عليها أسفل كوبري منطقة بطن البقر وتصويرها بهاتف أحدهم، لكنها استنجدت بأحد المارة تركوها، وعقب ذلك تفاجأت بأحدهم يهددها بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فذهبت له في مشتل بمنطقة الملك الصالح ووجدت الآخرين معه وتعدوا عليها عنوة.

كانت الأجهزة الأمنية بمصر القديمة قد تمكنت من ضبط المتهمين الثلاثة، والذين أقروا بارتكاب واقعة التعدي على المجني عليها واغتصابها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

اغتصاب منطقة مصر القديمة مشتل بمنطقة الملك الصالح

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