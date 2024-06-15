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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طقس عيد الأضحى 2024.. مفاجأة فى أول أيام العيد

الطقس فى القاهرة
الطقس فى القاهرة

طقس عيد الأضحى 2024.. مفاجأة في أول أيام العيد، يبحث العديد من الناس عن طقس عيد الأضحى 2024، وطقس أول أيام عيد الأضحى 2024، وبشر خبراء الأرصاد الجوية بانخفاض درجات الحرارة خلال أيام عيد الأضحى 2024، بعد موجة حارة شديدة تشهدها مصر حاليًا، ووفقًا للتوقعات، ستبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيًا بدءًا من يوم وقفة عرفات 2024، الموافق 15 يونيو 2024، حيث ستكون العظمى في القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية، والصغرى 28 درجة.

وسيستمر هذا الانخفاض خلال أيام العيد، حيث ستتراوح درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى بين 36 و37 درجة مئوية، والصغرى بين 26 و27 درجة.

وتوقعت الأرصاد أن يكون الطقس غائمًا جزئيًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة في بعض المناطق، خاصة في السواحل الشمالية.

تفاصيل طقس عيد الأضحى 2024

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن يوم وقفة عرفات سيشهد طقسًا شديد الحرارة، حيث تشهد البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، لتتجاوز الـ43 في القاهرة، و48 درجة في الصعيد.

وأكدت "الأرصاد أن طقس أول أيام عيد الأضحى 2024، أن البلاد ستشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات مئوية، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

نصائح لقضاء عيد أضحى 2024 سعيد

شرب الكثير من الماء والسوائل: نظرًا لارتفاع درجات الحرارة في بداية العيد، يجب الحرص على شرب الكثير من الماء والسوائل لتجنب الجفاف.

ارتداء ملابس خفيفة وقبعات: يفضل ارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة ذات الألوان الفاتحة، مع ارتداء قبعة لحماية الرأس من أشعة الشمس.

تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة: خاصة خلال ساعات الذروة من 10 صباحًا إلى 4 مساءً.

استخدام واقي الشمس: يجب استخدام واقي الشمس بِعامل حماية مناسب لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.

الحرص على تهوية المنازل: لضمان دوران الهواء ومنع ارتفاع درجات الحرارة داخل المنازل.

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