عاجل| "التموين" تعلن مواعيد عمل المخابز في أول أيام عيد الأضحى 2024 (تفاصيل)

أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن مواعيد عمل المخابز خلال عيد الأضحى 2024، وذلك حرصًا على توفير رغيف الخبز للمواطنين.

وتضمنت قرارات التموين إجازة 4 أيام للمطاحن، فتحصل المطاحن التموينية (قطاع عام وخاص) على إجازة لمدة 4 أيام متتالية من 15 إلى 18 يونيو، ويمكن للمخابز الراغبة في الحصول على إجازة خلال العيد إبلاغ مديرية التموين المختصة بذلك قبل 8 يونيو، بالإضافة إلى تحدد مديريات التموين والتجارة الداخلية أيام الإجازات الممنوحة لكل مخبز، وترسل قائمة بالمخابز الممنوحة إجازات لشركة "سمارت" للكروت الذكية، وسيتم تسجيل إيقاف تشغيل المخابز الحاصلة على إجازة في نظام إدارة المخابز بالمديرية، كما سيتم صرف حصة أيام 15، 16، 17، 18 يونيو من القمح للمطاحن مقدمًا.

صرف الدقيق

وأشارت الوزارة إلى أن شركة "سمارت" ستعدل مواعيد إتاحة صرف حصة الدقيق للمخابز من الساعة 12 ظهرًا إلى 2 صباحًا، على أن تبدأ الشحنات من المطاحن للمخابز بعد الساعة 2 صباحًا حتى نهاية اليوم، خلال أيام 11، 12، 13، 14 يونيو، وتتيح "سمارت" صرف يوم للمخابز الحاصلة على إجازة 18 يونيو طبقًا لمبيعات آخر يوم عمل لها.

وأضافت أن مديريات التموين ستتأكد من توافر أرصدة القمح والدقيق بالمطاحن، وتوافر الدقيق البلدى بالمخابز، مع إيقاف العمل بالمواقع التخزينية للقمح المحلى 3 أيام، بدءًا من وقفة عرفة، على أن يُستأنف العمل في ثالث أيام العيد، وتعمل المخابز التي قررت العمل خلال العيد يوميًا من الساعة 5 صباحًا إلى 5 مساءً،و تحصل الأفران والمخابز التي لن تعمل خلال العيد على إجازة من 15 إلى 18 يونيو، وتستأنف عملها في 19 يونيو.