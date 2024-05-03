الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

العثور على جثة فتاة مشنوقة فى أسوان

جثة فتاة
جثة فتاة

لقيت فتاة مصرعها شنقًا، بظروف غامضة، مساء اليوم داخل منزلها بمنطقة خور عواضة في مدينة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العثور على جثة فتاة مشنوقة 
وترجع التفاصيل عندما تلقى مركز شرطة قسم ثان بمدينة أسوان، برئاسة الرائد مصطفى همام، إخطارًا يفيد بالعثور على جثة فتاة مشنوقة داخل منزلها بمنطقة خور عواضة التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة لمعاينة الجثة والتحري حول العثور عليها.

وتبين بالمعاينة والتحريات الأولية أنه تم العثور على جثة الفتاة مشنوقة داخل منزلها بمنطقة خور عواضة، وأنها تدعى "فوزية عبد الحي عبدالدايم" وتبلغ من العمر 18 سنة.

وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية، تحت تصرف النيابة العامة، ولاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة واستخرج تصريح الدفن لتسليمها إلى أهلها وذويها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها. 

أسوان خور عواضة العثور على فتاة مشنوقة مركز شرطة قسم ثان المشرحة

مواد متعلقة

مباحث نصر النوبة بأسوان تلقي القبض على قاتل زوج شقيقته

تجديد حبس عنصر إجرامى عثر بحوزته على 30 قنبلة يدوية شمالى أسوان

لمسة وفاء.. رسالة شكر من أهالي قرية المضيق لمحافظ أسوان

محافظ أسوان يكرم الحاصلين على المراكز الأولى بالبرامج التدريبية

محافظ أسوان يهنئ الرئيس السيسى بعيد العمَّال

محافظ أسوان يتابع حادث حريق 500 نخلة في عزبة المصري

وسط أجواء من المحبة.. محافظ أسوان يهنئ الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد فى الكنائس

مصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق الرابع بإحدى العمارات السكنية فى أسوان

الأكثر قراءة

عاجل| "التنمية المحلية": إتاحة "أبلكيشن موبايل" للتعامل على مخالفات البناء

يورجن كلوب يكشف: هل تم حل الخلاف مع محمد صلاح؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

أول تحرك من محافظ البحر الأحمر بعد "الإعلان الخادش" بالغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

لواء. محسن الفحام

أسبوع الأعياد

خالد حريب

بعث المبادرة العربية من جديد

محمد عبدالعزيز

بطولة "سيد البلد".. زعيم الثغر

محمد الراعي

التحكيم وسلوكيات اللاعبين سبب تراجع مستوى الأهلى والزمالك

حسن الهتهوتى يكتب: لـ«سيناء» رب يحميها

د. محمد عفيفي

نجيب محفوظ فى أبوظبى

صور

فرحة هدف فوز الزمالك على البنك الأهلى

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

صناعة السبح اليدوية في مصر: تراث عريق وحرفة رابحة

محطة تل أبيب

المزيد

قلق أوروبى من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الوجود المسيحى فى الأراضى الفلسطينية

الصحة العالمية: خطتنا لتغطية التوغل الإسرائيلى فى رفح الفلسطينية لن تمنع الكارثة

اليوم 210 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح ومناطق متفرقة من غزة