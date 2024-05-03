العثور على جثة فتاة مشنوقة فى أسوان

لقيت فتاة مصرعها شنقًا، بظروف غامضة، مساء اليوم داخل منزلها بمنطقة خور عواضة في مدينة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العثور على جثة فتاة مشنوقة

وترجع التفاصيل عندما تلقى مركز شرطة قسم ثان بمدينة أسوان، برئاسة الرائد مصطفى همام، إخطارًا يفيد بالعثور على جثة فتاة مشنوقة داخل منزلها بمنطقة خور عواضة التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة لمعاينة الجثة والتحري حول العثور عليها.

وتبين بالمعاينة والتحريات الأولية أنه تم العثور على جثة الفتاة مشنوقة داخل منزلها بمنطقة خور عواضة، وأنها تدعى "فوزية عبد الحي عبدالدايم" وتبلغ من العمر 18 سنة.

وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية، تحت تصرف النيابة العامة، ولاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة واستخرج تصريح الدفن لتسليمها إلى أهلها وذويها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.