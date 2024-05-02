محافظ أسوان يهنئ الرئيس السيسي بعيد العمَّال

هنَّأ اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بعيد العمَّال، والذي تحتفل به الدولة في الأول من مايو من كل عام، سائلًا الله عز وجل أن يوفق رئيس الجمهورية في جهوده المخلصة وعطاءه المتواصل من أجل استمرار مسيرة التنمية والبناء والعمران في شتى قطاعات العمل العام.

احتفالية عيد العمَّال

كما بعث محافظ أسوان، برقيات تهنئة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وحسن شحاتة، وزير العمل، وجميع أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأيضًا جميع عمَّال مصر الأوفياء بهذه المناسبة العزيزة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر ويجعلها دائمًا في تقدم وإزدهار بسواعد أبناءها وعزيمتهم الوطنية المخلصة من أجل البناء والتنمية.

فيما هنَّأ المحافظ، عمَّال محافظة أسوان، في مختلف المجالات السياحية والصناعية والزراعية والخدمية، مثمنًا دورهم البارز في دفع عجلة البناء والتنمية في كل القطاعات، ومواجهة التحديات، وهو الذي يعكس رغبتهم الصادقة في تحقيق غدٍ أفضل ومستقبل مشرق لمصر.