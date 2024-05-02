الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق الرابع بإحدى العمارات السكنية فى أسوان

جثة فتاة - أرشيفية
جثة فتاة - أرشيفية

لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة، إثر سقوطها من الطابق الرابع من أحدى العمارات السكنية بمدينة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سقوط فتاة من الطابق الرابع فى أسوان 

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بسقوط فتاة من الطابق الرابع من إحدى العمارات السكنية بمدينة النفق وتحديدًا بجوار مدرسة أحمد ماهر، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث للمعاينة والتحرى عن الأسباب وراء الواقعة.

وتبين بالمعاينة والتحريات الأولية أن الفتاة تدعى ولاء قاسم ببكر، تبلغ من العمر 17 سنة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

أسوان مصرع فتاة الطابق الرابع مشرحة أسوان الإسعاف

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