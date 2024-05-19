"معندوش بربع جنيه نضوج".. لماذا تصدرت هادية غالب الترند؟

دائمًا تثير البلوجر هادية غالب الجدل وتتصدر الترند، فقد تصدرت الترند خلال الساعات الماضية عقب ظهورها في برنامج "the blind date show"، كما تصدرت الترند خلال الأسابيع الماضية أيضًا بعدما أعلنت عن مايوهات الصيف التي هي من تصميمها وتجاوز سعر المايوه الواحد 14 ألف جنيه. وقد تعرضت للانتقادات بسبب هذه الأسعار.

اقرأ أيضًا

برنامج the blind date show، يعتمد على استضافة شخصين رجل وفتاة، يتحدثان سويًا دون أن يرى كل منها الآخر بوضع حاجز بينهما، ويتبادلان الحديث سويًا، لمعرفة شخصية كل منهما.

تحدثت هادية غالب خلال الحلقة عن طموحاتها أمام شخص غير مشهور إعلاميًا يدعى أحمد غازي، وبالحديث عن طموحاتها وأحلامها كان يسخر منها واتهمته أنه غير ناضج، قائلة خلال البرنامج: "معندوش بربع جنيه نضوج" وهذه الحلقة جعلتها تتصدر الترند.

من هو الشاب أحمد غازى؟

اسمه أحمد غازي عبيد

عمره 35 سنة

تخرج من كلية الهندسة

درس الطيران في أمريكا

يعيش في أمريكا منذ 10 سنوات

يمتلك شركات خاصة به

تزوج أكثر من مرة

ليس لديه أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي

من هي هادية غالب؟

اسمها هادية غالب.

تبلغ من العمر 28 عامًا.

مواليد 20 يناير 1996.

عملت كعارضة أزياء.

تعد من أصغر سيدات الأعمال المصرية.

تعمل في مجال الموضة والترويج للسياحة.

حصلت على جائزة "Grazia Award" المخصصة في مجال الموضة والجمال.

تجيد التحدث بثلاث لغات "العربية، الإنجليزية، الفرنسية".

تعمل كرئيس مجلس إدارة شركة بيت غالب للإنتاج الإعلامي واستشارات الموضة وخدمات العلاقات العامة.

لديها علامة تجارية خاصة بصنع مايوهات السباحة للنساء والرجال.

لديها شعبية كبيرة على السوشيال ميديا بعد بدئها في نشر فيديوهات لتنسيق الملابس.

يتابعها 2.5 مليون على الإنستجرام.

يتابعها 2.3 مليون على التيك توك.