السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هادية غالب تثير الجدل بمايوه ثمنه 15 ألف جنيه.. ومتابعون: هنشتريه من العتبه

هادية غالب
هادية غالب

تصدرت البلوجر هادية غالب، تريند البحث عبر موقع “جوجل” وعلى مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك عقب نشرها لصور جديدة عبر خاصية "ستوري إنستجرام”، تعرض بها مايوهات صيف ٢٠٢٤.

وأثارت هادية غالب الجدل على السوشيال ميديا، بعد طرحها مايوهات البوركيني لعام ٢٠٢٤ بأسعار خيالية ومبالغ فيها، بلغ سعر المايوه ضمنها 15 ألف جنيه، بعد أن كان العام الماضي بسعر ٨٠٠٠ جنيه، وهو ما أثار غضب الجمهور.

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مابوهات هادية غالب بـ 15 ألف جنيه.. والمتابعين "هنشتريه من العتبه"
مابوهات هادية غالب بـ 15 ألف جنيه.. والمتابعين "هنشتريه من العتبه"
مابوهات هادية غالب بـ 15 ألف جنيه.. والمتابعين "هنشتريه من العتبه"
مابوهات هادية غالب بـ 15 ألف جنيه.. والمتابعين "هنشتريه من العتبه"

من هي فاشينيستا هادية غالب؟

تعد البلوجر هادية غالب واحدة من أشهر مصممات الأزياء المصريات، درست الاقتصاد في الجامعة الأمريكية، واختارت العمل بمجال الموضة منذ عدة سنوات، وتحظى بمتابعة أكثر من 2 مليون متابع، عبر حسابها على"انستجرام"، كونها تجيد اختيار التصاميم العصرية والجريئة.

مثلها الأعلى الفاشونيستا كيارا فيرجانى، اتجهت للاهتمام بالموضة والأزياء وهي صغيرة في العمر، إلى أن أصبح لديها ما يقرب من نصف مليون متابع عبر حسابها على الانستجرام، تخرجت من الجامعة الأمريكية.

مابوهات هادية غالب بـ 15 ألف جنيه.. والمتابعين "هنشتريه من العتبه"

تعتبر من المتابعين المغرمين بالموضة مما جعلها تدرسها، وتتابع بشغف كافة دور الأزياء العالمية إلى أن استطاعت أن تحصل على لقب « فتاة الألوان المشرقة»، لعدم ارتدائها سوى الألوان التي تحمل البهجة والسرور لكل من يراها.

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