بعد تصدرها الترند.. من هو عامر الصباح زوج صابرين؟

تصدرت النجمة صابرين ترند البحث على موقع "جوجل" عقب إعلانها تفاصيل زواجها من المنتج عامر الصباح، وذلك بعد ظهورهما معا في حفل زفاف الفنانة ريم سامي.

وكشفت النجمة صابرين، في تصريحات لها، عن حقيقة علاقتها بالمنتج عامر الصباح، مؤكدة أن الزواج تم منذ 6 أشهر، لكنها لم تعلن عنه للجمهور، واكتفت بإعلانه للعائلة والمقربين.

وتزامنًا مع تصدر الفنانة صابرين الترند، يرصد موقع "الدستور" في تقريره لمتابعي أخبار النجوم أبرز المعلومات عن زوج صابرين المنتج عامر الصباح، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

"مش مصري " زوج صابرين قادها لتصدر الترند.. من هو عامر الصباح؟

من هو عامر الصباح؟

عامر الصباح منتج فني وموزع سينمائي، يقوم بتوزيع أفلام الشركة العربية، وتوزيع الأفلام الأمريكية، وإنتاج وتوزيع المسلسلات الخليجية والمصرية والسورية لجميع أنحاء العالم.

يقيم زوج الفنانة صابرين بمدينة دبي بدولة الإمارات، وهو لبناني الجنسية، ويعتبر الصباح مؤسس وصاحب شركة «صباح بيكتشيرز»، وشارك في العديد من الأعمال الفنية، منها مسلسلات: حياة ثانية، وساق البامبو، وطريق المعلمات.

وقدمت الفنانة صابرين أعمالا فنية من إنتاجه، منها فيلم بعنوان «أنا والعذاب وهواك»، وكان بمشاركة المطرب اللبناني وليد توفيق، وفيلم «لست قاتلا» بطولة الراحل فريد شوقي.

وكانت هناك علاقة حب تجمع بين الفنانة صابرين والمنتج عامر الصباح في وقت ماضي، ولكنها انتهت بزواج كل منهما لشخص آخر.

"مش مصري" زوج صابرين قادها لتصدر الترند.. من هو عامر الصباح؟

آخر أعمال النجمة صابرين

يذكر أنه شاركت النجمة صابرين في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل «مسار إجباري»، أما عن الأعمال السينمائية فقد انتهت من تصوير فيلم «الملحد»، من بطولة أحمد حاتم وعدد كبير من النجوم.