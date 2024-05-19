الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار جديد من القضاء الإدارى بحق سما المصرى

سما المصري
سما المصري

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل ثالث جلسات طلب إخلاء سبيل  سما المصري، بعد أن نفذت الطاعنة 3 أحكام قضائية أبرزها إدانتها بالتعدي على قيم أسرية ومجتمعية والسب والقذف، لجلسة 23 يونيو.

وقال دفاع سما المصري، إنه سبق وتم الحكم عليها بأحكام حبس 3 سنوات ونصف السنة، ونفذت العقوبة بالكامل، وعندما خرجت عدلت محكمة النقض أحد الأحكام بدلًا من الحكم من سنة للحبس سنتين.

واستكمل الدفاع: على الفور تقدمنا بطعن أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الإفراج عنها، بنصف المدة طبقًا للقانون 6 لسنة 2018 والقانون 19 لسنة 2020 بطلب الإفراج الشرطي عنها بنصف المدة طبقًا للقانون.

القضاء الادارى مجلس الدولة سما المصري

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