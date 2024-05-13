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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل دعوى إخلاء سبيل سما المصري أمام القضاء الإداري

سما المصري
سما المصري

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، تأجيل دعوى المقدمة من دفاع سما المصري لإخلاء سبيلها بعد تنفيذها 3 أحكام قضائية.

محامي الدفاع يتقدم بطلب لإخلاء سبيلها

وتقدم دفاع سما المصري بطلب إلى محكمة القضاء الإداري لإخلاء سبيلها، بعدما نفذت الطاعنة 3 أحكام قضائية أبرزها، إدانتها بالتعدي على قيم أسرية ومجتمعية، وسب وقذف.

 الأحكام التي نفذتها الطاعنة

وذكر دفاع سما المصري أنها نفذت 3 أحكام قضائية منها حكم بالحبس سنتين في القضية رقم 214 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمقيدة برقم 410 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة والصادر بجلسة 7/9/2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، وعوقبت حضوريا بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين.

كما أشار الدفاع إلى أن موكلته سامية أحمد وشهرتها سما المصري نفذت حكمًا آخر بالحبس ستة أشهر في القضية رقم 295 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، والمقيدة برقم 535 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة والصادر بتاريخ 18/10/2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، في قضية متهمة فيها بالسب والقذف.

القضاء الادارى مجلس الدولة سما المصري

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