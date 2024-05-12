الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مجلس الدولة يعلن موعد المقابلات الشخصية للمتخلفين المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أعلنت وحدة التعيينات بمجلس الدولة موعد المقابلات الشخصية للمتخلفين من خريجي كلية الحقوق بالجامعات، دفعة 2023، المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد، حيث يتم إجراء المقابلات لهم من 14 إلى 16 مايو الجاري.

شروط الالتحاق بالوظيفة المعلن عنها 

وحدد مجلس الدولة  عدة شروط للالتحاق بالوظيفة المعلن عنها، وهى كالآتي:

1- ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.

2- ألا يزيد سن المتقدم على 30 سنة، في آخر موعد للتسجيل الإلكتروني.

3- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

4- اجتياز المقابلات، والاختبارات التى يحددها مجلس الدولة.

5- إثبات اللياقة الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التى يحددها مجلس الدولة

مجلس الدولة كلية الحقوق دفعة 2023 مندوب مساعد

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