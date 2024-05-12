مجلس الدولة يعلن موعد المقابلات الشخصية للمتخلفين المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد

أعلنت وحدة التعيينات بمجلس الدولة موعد المقابلات الشخصية للمتخلفين من خريجي كلية الحقوق بالجامعات، دفعة 2023، المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد، حيث يتم إجراء المقابلات لهم من 14 إلى 16 مايو الجاري.

شروط الالتحاق بالوظيفة المعلن عنها

وحدد مجلس الدولة عدة شروط للالتحاق بالوظيفة المعلن عنها، وهى كالآتي:

1- ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.

2- ألا يزيد سن المتقدم على 30 سنة، في آخر موعد للتسجيل الإلكتروني.

3- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

4- اجتياز المقابلات، والاختبارات التى يحددها مجلس الدولة.

5- إثبات اللياقة الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التى يحددها مجلس الدولة