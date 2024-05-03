الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تجديد حبس عنصر إجرامى عثر بحوزته على 30 قنبلة يدوية شمالى أسوان

صورة ارشيفية حبس
صورة ارشيفية حبس

جددت نيابة مركز نصر النوبة شمالي محافظة أسوان، حبس عنصر اجرامي عثر  بحوزته على 30 قنبلة يدوية،  15 يوما علي ذمة التحقيق.

 

تفاصيل الواقعة 

وترجع التفاصيل عندما وصلت معلومات سرية إلى الرائد أحمد ثروت رئيس مباحث نصر النوبة تفيد بتواجد عنصر اجرامي يدعي"  شادلي ركابي" في أحد الأوكار بمنطقة خريت وبحوزته أسلحة ومخدرات.

 

على الفور تم إعداد قوة من مباحث المركز بقيادة النقباء حسين السكران ومحمد سامي والذين تمكنوا من مداهمة الوكر وضبط العنصر الاجرامي وبالتفتيش عثرت القوة على 30 قنبلة يدوية، و39 إسطوانة من مخدر الهيروين بوزن 10 كليو، وبندقية آلي وذخائر و15 كليو بانجو و3ميزان حساس، وسيارة ربع نقل. 


وتم التحفظ علي المضبوضات والمتهم وتحرر المحضر بالواقعة وتم العرض علي النيابة التي قررت حبسه 4 أيام وبعرضه اليوم جددت النيابة حبسة ١٥ يوما على ذمة التحقيق. 

أسوان نصر النوبة خريت 30 قنبلة يدوية عنصر إجرامي

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