الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز

محافظات

مباحث نصر النوبة بأسوان تلقي القبض على قاتل زوج شقيقته

ضبط المتهم - آرشيفية
ضبط المتهم - آرشيفية

نجح رجال مباحث مركز شرطة نصر النوبة شمال محافظة أسوان، برئاسة الرائد أحمد ثروت رئيس المباحث، في القبض على المتهم بقتل زوج شقيقته وإصابة والدته وأخته.

تفاصيل حول القبض على المتهم 

وترجع التفاصيل بوصول معلومات سرية إلى الرائد أحمد ثروت رئيس مباحث قسم شرطة نصر النوبة بمكان تواجد المتهم الرئيسي في واقعة القتل العمد لزوج شقيقته وإصابة والدته وأخته أيضًا، وعلى الفور تم إعداد القوة الأمنية والقبض عليه.

ويباشر رجال مباحث مركز شرطة نصر النوبة شمال محافظة أسوان التحقيق مع المتهم الرئيسي في واقعة القتل العمد للتعرف على الأسباب الكاملة التي دفعت المتهم للقتل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجار تحويل القضية لسرايا النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها، واستكمال الاعترافات وتمثيل الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القبض على المتهم مباحث نصر النوبة قتل زوج شقيقته أسوان مشرحة

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