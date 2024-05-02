الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يكرم الحاصلين على المراكز الأولى بالبرامج التدريبية

المكرمين
المكرمين

كرَّم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الحاصلين على المراكز الأولى في الدورات والبرامج التدريبية التي تم تنظيمها بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة خلال الفترة من منتصف شهر أغسطس وحتى شهر ديسمبر الماضي، وذلك بإجمالي 11 موظفًا من مختلف الإدارات والوحدات المحلية التابعة، بالإضافة إلى تكريم مدير مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المستدامة، ومدير إدارة الموارد البشرية، ومسئول التدريب بالديوان العام لجهودهم المبذولة فى تقديم مختلف التسهيلات للمتدربين.

جاء ذلك في إطار حرصه على دعم وتشجيع الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري.

تكرم الحاصلين على المراكز الأولى بالبرامج التدريبية 

وخلال التكريم، هنَّأ محافظ أسوان، جميع الموظفين المكرمين، مشيدًا بأدائهم المتميز ونتائجهم المشرفة خلال الدورات التدريبية التى شاركوا فيها بمركز التدريب بسقارة، والتي مكَّنتهم من تحقيق المراكز المتقدمة ليكونوا خير سفراء وممثلين للمحافظة.

كما وجَّه أشرف عطية، المكرمين، بضرورة نقل المعارف والخبرات التي اكتسبوها لباقي زملائهم ولأقرانهم في العمل لتوسيع نطاق الفائدة من التدريب، وبما يسهم في تطوير منظومة العمل داخل الجهاز الإداري بالشكل المطلوب.

محافظ أسوان المراكز الأولى البرامج التدريبية مركز تدريب التنمية المحلية مركز سقارة

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