الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وسط أجواء من المحبة.. محافظ أسوان يهنئ الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد فى الكنائس

محافظ أسوان
محافظ أسوان

وسط أجواء من الود والمحبة قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتقديم التهنئة للأخوة الأقباط فى مختلف الكنائس التابعة لطوائف الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيلية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وذلك بمرافقة نائب المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى القيادات الدينية والجامعية والتنفيذية والمجتمعية. 

وكان فى استقبالهم بمطرانية الأقباط الأرثوذكس نيافة الأنبا بيشوى أسقف أسوان وتوابعها، والقساوسة والكهنة. 

محافظ أسوان يهنئ الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد 

وأكد محافظ أسوان على روح المحبة التى تجمع المصريين ليعطوا المثل والقدوة فى مبادئ المواطنة الحقيقية، فوحدة وتماسك الشعب المصري هى الضمان الوحيد لعبور التحديات الحالية، وهو الذى يشدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع فعاليات الإحتفال بالأعياد الدينية ليعطى رسالة للعالم بأن مصر هى رمز المحبة والحياة، لافتًا إلى أن أسوان تتأصل فيها دائمًا روح الوحدة والتآخي بين نسيج الأمة الواحدة بما يؤكد على أن الوطنية لا تدرس، ولكن نتعايشها وتتناقلها الأجيال جيل بعد جيل. 

ومن جانبه أعرب نيافة الأنبا بيشوى عن تقديره وإمتنانه لما  يلمسه من محبة المهنئين المسلمين والأخوة الصادقة والذين يتوافدوا لمشاركة أخوانهم الأقباط في إحتفالات عيد القيامة المجيد وعلى رأسهم محافظ أسوان  ، مشيرًا إلى أننا جميعًا أبناء الوطن الواحد بتماسكنا وترابطنا لأننا شركاء في بنيان واحد وجسد واحد. 

وعقب ذلك توجه المحافظ لتهنئة طائفة الأقباط الإنجليين حيث كان فى إستقباله الدكتور إميل أنور ممثل عن مجلس الكنيسة، والذى عبر عن سعادته وإمتنانه لحرص كافة فئات المجتمع على تقديم التهانى لإخوانهم المسيحيين وفى مقدمتهم اللواء أشرف عطية ليؤكد على الروابط الإنسانية والمحبة الإيمانية التى تربط بين المصريين. 

هذا فيما قدم محافظ أسوان التهنئة لطائفة الأقباط الكاثوليك حيث كان فى إستقباله القمص أنطونيوس ذكرى راعى الكنيسة والذى أكد على أن هذه المناسبات العطرة تؤكد على الروابط الإنسانية والمحبة الإيمانية فى ظل قيادة سياسية حكيمة دائمًا تتمثل فى الرئيس السيسى، والذى يعطى المثل والنموذج للتلاحم والتكاتف المتواصل بين جموع المصريين.

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محافظ أسوان التهنئة الكنائس عيد القيامة المجيد طوائف الارثوذكس الكاثوليك الإنجيليه

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