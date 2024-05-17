شيخ الأزهر يطمئن على الطالبة هاجر بعد تعرضها لحادث قطار

حرص الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ على الاطمئنان هاتفيا على الطالبة هاجر ابراهيم عبد السلام ناصف، الطالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري، بمعهد فتيات قلين- كفر الشيخ، للاطمئنان على حالتها إثر تعرضها لحادث قطار.

ووجه شيخ الأزهر بالتكفل بكافة مصاريف العلاج والمستشفى، وكافة متطلبات العملية الجراحية لحين تماثلها للشفاء.

وأناب فضيلته وفدا أزهريا للاطمئنان على صحة "هاجر" ضم كل من الشيخ عوض الله الأمير وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور هاني عودة عواد، مدير الجامع الأزهر، بزيارتها بمستشفى النخبة بمحافظة كفر الشيخ، للاطمئنان على مدى استقرار حالتها، والوقوف على آخر مستجداتها وتلبية احتياجاتها.