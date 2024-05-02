محافظ أسوان يتابع حادث حريق 500 نخلة في عزبة المصري

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، حادث حريق بعض أشجار النخيل والزراعات في قرية عزبة المصري التابعة لمركز إدفو، والجهود المبذولة والتدخل السريع لمواجهة الحريق، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالقرية.

حريق 500 نخلة في عزبة المصري

ومن جانبه، أكد إبراهيم سليمان، رئيس مركز ومدينة إدفو، أن جهود السيطرة على الحريق شاركت فيها 6 سيارات مطافئ، وطلمبات وموتورات ضخ المياه، بالإضافة إلى مساهمة منظومة مطافىء المصنع بالكامل بواقع 6 حنفيات حريق.

ولفت رئيس مدينة إدفو، إلى أنه تم مشاركة متميزة للحماية المدنية بإدفو بقيادة الرائد محمود الشريف، وأيضًا القيادات الأمنية وأهالي القرية، فضلًا عن عدد من اللودرات لتقليم وأسقاط أشجار النخيل التى إندلع فيها الحريق بواقع 500 نخلة، وتم تنفيذ أعمال التبريد والسيطرة على النيران وإحتوائها الوجه الأكمل.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها، والوصول إلى الأسباب وراءها.