الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يفتتح مدرسة الحكمة الثانوية بمشروع وادى النقرة بـ12 مليون جنيه

جانب من افتتاح المدرسة
جانب من افتتاح المدرسة

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مدرسة الحكمة الثانوية بمشروع وادى النقرة بمركز نصر النوبة، والتى تم إنشاؤها دعمًا من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "منظمة الإيفاد"، ضمن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة "سيل" بتكلفة وصلت إلى 12 مليون جنيه.

وتضم المدرسة 27 فصلًا دراسيًا تستوعب حوالى 700 طالب، ومعامل، وقاعتين للأنشطة والمكاتب الإدارية ودورات المياه العمومية والملاعب الحضارية، ومقامة على مساحة 2500 م2. 

ورافق محافظ أسوان كل من: النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب، والمهندس حمدى الكاشف مدير منطقة مصر العليا للصندوق الدولى للتنمية الزراعية، ومحمد عبدالعزيز رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، فضلًا عن القيادات التنفيذية والشعبية الأهلية.

محافظ أسوان يتفقد مكونات المدرسة

وأثناء تفقده لمكونات المدرسة الجديدة، وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، شكره للصندوق الدولى للتنمية الزراعية "منظمة الإيفاد" على دعمهم للجهود الحكومية من أجل تحويل قرى وادى الصعايدة بإدفو، ووادى النقرة بنصر النوبة إلى قصص نجاح للمناطق الريفية المتكاملة الخدمات والمرافق، تواكبًا مع ما تشهده القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة" من ملحمة متناغمة من الإنجازات لما تضمه من مشروعات بمختلف قطاعات العمل العام. 

وكلف محافظ أسوان بأهمية تكثيف المسطحات الخضراء والزراعات، والاهتمام بالنظافة العامة، فضلًا عن تسخير كل الإمكانات داخل الملعب متعدد الأغراض الملحق بالمدرسة لممارسة الطلاب لمختلف الأنشطة وصقل مهاراتهم فى الألعاب المتنوعة.

وفى سياق آخر، كان قد وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الجهات المعنية بتوفير كل أوجه الدعم اللازمة لإنجاح فعاليات المحاكاة البنكية التى ينظمها فرع المجلس القومى للمرأة تحت عنوان "تحويشة فى بنك"، والتي تأتى ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى داخل القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جانب من افتتاح المدرسة
جانب من افتتاح المدرسة
جانب من افتتاح المدرسة
جانب من افتتاح المدرسة
جانب من افتتاح المدرسة
جانب من افتتاح المدرسة
محافظ أسوان افتتاح مدرسة الحكمة وادي النقرة منظمة الإيفاد

مواد متعلقة

محافظ أسوان يكرم المبادرات الفائزة بمشروع "نتشارك"

مصرع طفل إثر صعق كهربائى شمال أسوان

محافظ أسوان يبحث الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل

فعاليات توعوية بالمنشآت الصحية ضمن حملة "اكتشف الغير مكتشف" بأسوان

إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة نقل على طريق أبوسمبل جنوب أسوان

"جنايات أسوان" تنتدب محاميًا جديدًا للدفاع عن المتهمين بقتل سائق "توك توك"

قافلة طبية مجانية بالتعاون مع مستشفى أسوان الجامعى تستهدف عزب مركز كوم أمبو

تحت شعار "اكتشف الغير مكتشف".. إطلاق حملة توعية بقصور عضلة القلب في أسوان

الأكثر قراءة

عاجل.. طلب غريب من الأهلى للجبلاية بشأن لاعب بيراميدز

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

بالكرابيج والمطاوى.. بلطجية من نزلة السمان يقتحمون مدرسة فى الهرم.. القصة كاملة

سر الإصرار الأمريكى على وقف حرب غزة.. بايدن يُشرف على مفاوضات "الفرصة الأخيرة"

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

"حرامي وفضحني".. القصة الكاملة لسيدة قتلت نجل شقيقتها في دار السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

عبدالرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

صور

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل جنديين بالخطأ فى غزة

أثناء لقائه الرئيس الإسرائيلى.. بلينكن يحث حماس على قبول مقترح هدنة غزة

في اليوم 208 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح المكتظة بـ1.5 مليون فلسطيني