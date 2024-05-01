محافظ أسوان يفتتح مدرسة الحكمة الثانوية بمشروع وادى النقرة بـ12 مليون جنيه

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مدرسة الحكمة الثانوية بمشروع وادى النقرة بمركز نصر النوبة، والتى تم إنشاؤها دعمًا من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "منظمة الإيفاد"، ضمن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة "سيل" بتكلفة وصلت إلى 12 مليون جنيه.

وتضم المدرسة 27 فصلًا دراسيًا تستوعب حوالى 700 طالب، ومعامل، وقاعتين للأنشطة والمكاتب الإدارية ودورات المياه العمومية والملاعب الحضارية، ومقامة على مساحة 2500 م2.

ورافق محافظ أسوان كل من: النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب، والمهندس حمدى الكاشف مدير منطقة مصر العليا للصندوق الدولى للتنمية الزراعية، ومحمد عبدالعزيز رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، فضلًا عن القيادات التنفيذية والشعبية الأهلية.

محافظ أسوان يتفقد مكونات المدرسة

وأثناء تفقده لمكونات المدرسة الجديدة، وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، شكره للصندوق الدولى للتنمية الزراعية "منظمة الإيفاد" على دعمهم للجهود الحكومية من أجل تحويل قرى وادى الصعايدة بإدفو، ووادى النقرة بنصر النوبة إلى قصص نجاح للمناطق الريفية المتكاملة الخدمات والمرافق، تواكبًا مع ما تشهده القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة" من ملحمة متناغمة من الإنجازات لما تضمه من مشروعات بمختلف قطاعات العمل العام.

وكلف محافظ أسوان بأهمية تكثيف المسطحات الخضراء والزراعات، والاهتمام بالنظافة العامة، فضلًا عن تسخير كل الإمكانات داخل الملعب متعدد الأغراض الملحق بالمدرسة لممارسة الطلاب لمختلف الأنشطة وصقل مهاراتهم فى الألعاب المتنوعة.

وفى سياق آخر، كان قد وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الجهات المعنية بتوفير كل أوجه الدعم اللازمة لإنجاح فعاليات المحاكاة البنكية التى ينظمها فرع المجلس القومى للمرأة تحت عنوان "تحويشة فى بنك"، والتي تأتى ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى داخل القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جانب من افتتاح المدرسة

جانب من افتتاح المدرسة