الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يبحث الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

اللقاء
اللقاء

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدكتور أحمد البرعى رئيس إقليم جنوب الصعيد لهيئة الرعاية الصحية، وجاء ذلك استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل داخل محافظة أسوان، والتى تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى، بحضور الدكتور أشرف حماد مدير فرع الهيئة بأسوان. 

 

استعدادات أسوان لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل 

 

وخلال اللقاء أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان على وجود حالة من التناغم والتلاحم والتكامل بين فريق العمل من العاملين بهيئة الرعاية الصحية، وكافة المختصين بالقطاع الصحى والجهات المعنية مما ساهم فى تحقيق معدلات نجاح وإنجاز للمشروعات الجارية ضمن المنظومة بواقع 11 مستشفى و112 مركز طبى ووحدة صحية، وتسجيل 1.4 مليون نسمة على المنظومة. 

 

 

ولفت محافظ أسوان، إلى أنه تم إعداد الكوادر البشرية وتأهليهم من أطقم الأطباء والتمريض بالتنسيق مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والمراكز البحثية لتعظيم وصقل خبراتهم وتحفيزهم وتشجيعهم على الانضباط والالتزام فى العمل والإدارة مما ساهم فى أن يصبحوا على قدر المسئولية، ويتنافسوا فى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية على أعلى مستوى، وبالجودة المطلوبة، وهو ما يصب بدوره فى صالح المواطن الأسوانى. 

 

فيما قدم الدكتور أحمد البرعى خالص شكره وتقديره لمحافظ أسوان على الدعم الكبير الذى يقدمه، والتسهيلات العديدة وتحقيق التنسيق والتكاتف بين الجميع لإنجاح منظومة العمل. 

 

وأكد أن ما لمسه من الوعى المستنير والاستعداد المتميز لدى العاملين من الكوادر البشرية بأسوان داخل الصروح الطبية يعكس حرصهم على النجاح والتميز والنهوض بالقطاع الصحى للأفضل بتحسين جودة الخدمات المقدمة. 

 

 

محافظ أسوان رئيس إقليم جنوب الصعيد لهيئة الرعاية الصحية منظومة التأمين الصحي الشامل استعدادات لقاء

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