قافلة طبية مجانية بالتعاون مع مستشفى أسوان الجامعى تستهدف عزب مركز كوم أمبو

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، جمعية الأورمان، فى تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد (١٣٢) مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقرى عزبة الواحي وعزبة حجاجي والمربعات بمركز كوم أمبو، وقرى الامبركاب وأبوالريش والسيل الريفي وكيما والناصرية بمركز أسوان، بالتعاون مع المستشفى الجامعى بأسوان، تحت رعاية اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

تنظيم القافلة وفق خطة مسحية تستهدف العزب والنجوع

وأعلن محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، عن أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى بأسوان، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية، وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا، مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة، بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا اإلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأضاف "شعبان" أن الجمعية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، منها بجانب تنظيم القوافل الطبية، تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للأرامل غير القادرات، ومساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، وكذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.