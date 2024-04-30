الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

قافلة طبية مجانية بالتعاون مع مستشفى أسوان الجامعى تستهدف عزب مركز كوم أمبو

جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، جمعية الأورمان، فى تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد (١٣٢) مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقرى عزبة الواحي وعزبة حجاجي والمربعات بمركز كوم أمبو، وقرى الامبركاب وأبوالريش والسيل الريفي وكيما والناصرية بمركز أسوان، بالتعاون مع المستشفى الجامعى بأسوان، تحت رعاية اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

تنظيم القافلة وفق خطة مسحية تستهدف العزب والنجوع 

وأعلن محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، عن أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى بأسوان، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية، وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا، مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة، بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا اإلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأضاف "شعبان" أن الجمعية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، منها بجانب تنظيم القوافل الطبية، تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للأرامل غير القادرات، ومساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، وكذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

أسوان التضامن الاجتماعي جمعية الأورمان قافلة طبية مستشفى أسوان الجامعي

مواد متعلقة

تحت شعار "اكتشف الغير مكتشف".. إطلاق حملة توعية بقصور عضلة القلب في أسوان

"عطية" يشهد إطلاق الخطة الاستراتيجية لدعم اللامركزية فى محافظة أسوان

إزالة 15 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أملاك الدولة بأسوان

محافظ أسوان: وضع حجر الأساس لمجمع التمور ومنتجات النخيل بقرية فارس قريبًا

محافظ أسوان: مركز خدمات الطوارئ عمل قيادي يليق بالدولة المصرية

سفير جورجيا يستقبل رئيس جامعة أسوان لبحث التعاون المشترك

استعدادًا للصيف.. لجان متابعة لحمامات السباحة في أسوان

محافظ أسوان يوجه بتقديم الرعاية الطبية لمصابي حادث تصادم الطريق الصحراوى

الأكثر قراءة

مقترح تموينى لإنتاج رغيف خبز بوزن وسعر جديد

مستشار زاهى حواس يُفسر غياب ذكر الأنبياء فى نقوش المعابد المصرية القديمة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

أزمة محمد أبوبكر وميار الببلاوي.. هل يعاقب الشيخ بالسجن بعد اتهامها بالزنا؟

تطورات جديدة فى قضية سرقة تمثال أوزوريس.. إحالة 3 مسئولين من المتحف الكبير للمحاكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس

جيروزاليم بوست: نتنياهو عالق فى القرارات المصيرية.. وإنهاء حرب غزة الخيار الأمثل

مجلة عبرية: تشاؤم فى إسرائيل بشأن احتمالات عقد صفقة مع حماس