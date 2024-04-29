الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سفير جورجيا يستقبل رئيس جامعة أسوان لبحث التعاون المشترك

سفير جورجيا يستقبل
سفير جورجيا يستقبل رئيس جامعة أسوان

استقبل السفير ميخائيل تيجيشفيلى، سفير جورجيا في القاهرة، الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، اليوم الإثنين، بمقر السفارة بالدقي، وذلك في إطار مد جذور التعاون المشترك والمثمر. 

تفاصيل حول اللقاء

وتناول اللقاء بحث الطرفين سبل التعاون المشترك في عدة مجالات منها: تنظيم فعاليات مشتركة، الترويج للعلوم والتعليم والثقافة، فضلًا عن امتداد التعاون وتحقيق الشراكات في مختلف التخصصات بكليات الجامعة.

وخلال اللقاء، أشاد الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، بالعلاقات الودية بين البلدين، مؤكدًا أن الجامعة تفتح أبوابها دائمًا للتعاون مع كل الجهات المحلية والدولية أيضًا بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي في كل المجالات بمختلف كليات جامعة أسوان.

من جانبه، أعرب السفير الجورجي عن ترحيبه بالتعاون مع جامعة أسوان، وأشاد بالتطورات والتوسعات التي شهدتها الجامعة على كل المستويات، رغم كونها حديثة النشأة، مؤكدًا استعداد بلاده لتعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجامعات الجورجية، والمصرية.

واتفق الجانبان على التنسيق من أجل إنشاء فرع دولي لجامعة جروني الجورجية داخل جامعة أسوان، كما اتفقا على ضرورة تبادل الخبرات، وأعرب السفير عن سعادته لزيارة رئيس الجامعة له في مقر السفارة. 


وفي ختام اللقاء، أكد ميخائيل تيجيشفيلى، سفير جورجيا في القاهرة، تقديره للجهود المتميزة التي تُبذل بجامعة أسوان، واعتزازه دائمًا بعلاقات الصداقة بين الدولتين. 

سفير جورجيا رئيس جامعة أسوان السفارة بحث سبل التعاون العلاقات الودية

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