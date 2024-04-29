محافظ أسوان: مركز خدمات الطوارئ عمل قيادي يليق بالدولة المصرية

تزامنًا مع فعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، تم افتتاح عدد من مراكز سيطرة الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والوزراء والمحافظين.

عبر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكافة الجهات المعنية القائمة على تنفيذ الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.

وقد كانت أسوان في مقدمة محافظات الجمهورية في تطبيق المنظومة الرقمية داخل الشبكة الوطنية الموحدة.

وأكد محافظ أسوان أن المركز عمل قيادي يليق بالدولة المصرية ومجهز على أعلى مستوى لتحقيق السيطرة المتكاملة والتعاون مع كافة الأجهزة لسرعة احتواء الأزمات.

وأشار أشرف عطية إلى أن المركز يعد نقلة نوعية كاملة لتحقيق التنسيق التام والسريع بين كافة الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه يمكن من خلاله إدارة أي أزمة بكفاءة عالية وأقل وقت ممكن، في إطار رؤية الرئيس السيسي لتكون على أتم الاستعداد لإدارة الأزمات، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.