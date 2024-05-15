الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"خنقتني".. "سائق الجيزة" يكشف السبب وراء قتل زوجته بـ"جنزير"

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أدلى المتهم بقتل زوجته مستخدمًا سلسلة حديدية "جنزير"، في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، باعترافات أمام جهات التحقيق، حول السبب وراء إقدام على ارتكاب الجريمة.

اعترافات المتهم

وقال المتهم، إن زوجته كانت كثيرة الطلبات، ما جلعه غير قادر على تحملها، وقرر التخلص منها بعد مشاجرة بينهما قبل وقوع الجريمة.

وأضاف:"كانت طلباتها كتير وخنقتني منها"، مشيرًا إلى أنه في يوم الواقعة، كان عائدًا من عمله وكالعادة بدأت زوجته في إملاء طلباتها عليه حتى نشبت بينهم مشاجرة، ما دفعه لخنقها بسلسلة حديدية "جنزير" حتى لفظت أنفاسها الأخيرة 

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من المستشفى بوصول سيدة جثة هامدة وتوجد آثار خنق حول رقبتها، فتم إبلاغ الشرطة لوجود شبهة جنائية في الحادث، وفور إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لفحص ملابسات الواقعة.

وأشارت تحريات اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إلى قيام زوج المجني عليها "سائق" بقتلها خنقا بعد نشوب خلاف بينهما، وشرحت التحريات أن أسرة السائق تدعي أنه مضطرب نفسيًا وتفاقمت خلافاته مع زوجته في الفترة الأخيرة، وفي يوم الواقعة حدث بينهما شجار قام على إثره بخنقها حيث خلع سلسلة "جنزير" سميكة ولفها حول رقبتها حتى جحظت عيناها ونزفت دماء من فمها وأنفها ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وأضافت التحريات أن الزوج عندما اكتشف وفاة زوجته التقط هاتفه واتصل هاتفيا بوالده ليخبره بجريمته.

كانت طلباتها كتير قتل سفاح الجيزة لزوجته سائق علي إنهاء حياة زوجته خنقا إنهاء حياة زوجته خنقا خنقا بسلسلة جنزير كلم والده وراح سلم نفسه

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سائق يخنق زوجته بسلسلة جنزير فى الهرم

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"خنقتني".. "سائق الجيزة" يكشف السبب وراء قتل زوجته بـ"جنزير"

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