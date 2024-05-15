الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

لص هواتف الأطفال في نادي شهير: أهاليهم أغنياء وهيشتروا غيرها

سرقة هاتف صورة أرشيفية
سرقة هاتف صورة أرشيفية

“أهاليهم أغنيا وهيجيبوا غيرهم”، بهذة العبارة اعترف عامل بسرقة هواتف عدد من الأطفال أعضاء في أحد الأندية الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة.

قال العامل خلال التحقيقات، أنه كان يمر بضائقة مالية قرر على إثرها سرقة هواتف الأطفال، مطمئنا إلى أن أهلهم ذوي مستوى اجتماعي رفيع وبإمكانهم شراء غيرها دون البحث عن المسروقات. 

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على المتهم 

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن سرقة عدد من الهواتف المحمولة من بعض الأطفال بأحد الأندية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

بالفحص وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأمكن تحديد مرتكبها وهو عامل بالنادي، له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وأضاف بتصرفه في الهواتف المستولى عليها بالبيع لمالك محل هواتف محمولة - له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القليوبية "تم ضبطه".

جرى بإرشاده ضبط كل الهواتف المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الهواتف المستولى عليها واتهموه بالسرقة.

بسرقة هواتف عدد من الأطفال أعضاء في احد الاندية الشهيرة سرقة هواتف الاطفال الداخلية تكشف تفاصيل القبض علي المتهم هواتف محمولة البحث عن المسروقات

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