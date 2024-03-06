3 سنوات لتشكيل عصابي بتهمة سرقة هواتف محمولة بالشرابية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة سرقة هواتف محمولة عن طريق الإكراه في الشرابية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين اعترفوا بتشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بالإكراه.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ضبط عاطل- مسجل خطر بتفتيشهما عثر بحوزتهما عدد من الهواتف المحمولة، جهاز لاب توب 2 سماعة لاسلكية وعدد من مستلزمات الهواتف المحمولة بمواجهتهما اعترفا بالسرقة بالإكراه لعدد من المارة في ساعات متأخرة من الليل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.