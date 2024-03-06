الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

3 سنوات لتشكيل عصابي بتهمة سرقة هواتف محمولة بالشرابية

السجن
السجن

عاقبت محكمة جنايات القاهرة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة سرقة هواتف محمولة عن طريق الإكراه في الشرابية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين اعترفوا بتشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بالإكراه.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ضبط عاطل- مسجل خطر بتفتيشهما عثر بحوزتهما عدد من الهواتف المحمولة، جهاز لاب توب  2 سماعة لاسلكية وعدد من مستلزمات الهواتف المحمولة بمواجهتهما اعترفا بالسرقة بالإكراه لعدد من المارة في ساعات متأخرة من الليل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محكمة جنايات القاهرة تشكيل عصابي السجن المشدد 3 سنوات سرقة هواتف محمولة الشرابية حوادث الدستور

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