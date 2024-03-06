السجن 3 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية في مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأربعاء، بمعاقبة متهم بالسجن 3 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية، بتهمة تزوير محررات رسمية بمدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز توني رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عاطف بركات بولس رفعت رمزي، وأمانة سر عادل الشيخ وعزت فاروق.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 28323 لسنة 2018 جنايات مدينة نصر أول والمقيدة برقم 896 لسنة 2018 كلي مدينة نصر، عن قيام المتهم بتزوير محررين رسمين، وارتكابه تزوير حكم قضائية وتوكيل رقم 4750 حرف توثيق مصر الجديدة، مطالبا إياه باستصدار المحررين النفي فاستخرجهما له اعتقاد منه بصحة ما قدم إليه، وتم ضبط المحرر على هذا الأساس فمتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.