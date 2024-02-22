التحقيق مع 6 أشخاص بتهمة تزوير إقامات الأجانب بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير إقامات الأجانب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بإرسال تحريات المباحث التكميلية.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية قيام (6 أشخاص "من بينهم سيدة"، مقيمين بنطاق مديريتى أمن "القاهرة، القليوبية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير إقامات الأجانب نظير مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (كارنيهات وكروت إقامة "مزورة"، جهاز حاسب آلى" بفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى"، الأجهزة والأدوات المستخدمة فى عملية التزوير)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.