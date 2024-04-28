حالة الطقس اليوم الأحد 28-4-2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

مع عودة الانخفاض في درجات الحرارة خاصة خلال المساء وحدوث تقلبات جوية في حالة الطقس على مدار اليوم يتابع الكثير من المواطنين حالة الطقس اليومية من بيان هيئة الأرصاد الجوية.

نرصد في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الأحد 28 أبريل 2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر من واقع بيان هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس في القاهرة اليوم

يسود اليوم الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ونوهت الأرصاد في بيانها باستمرار سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا، على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدًا

وفق توقعات الأرصاد الجوية فإن حالة الطقس تكون فيها الأجواء حارة نهارا على كافة الأنحاء وتستمر فرص سقوط الأمطار على سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد تصل إلى حد السيول.

درجات الحرارة في محافظات مصر

القاهرة 31 18

العاصمة الإدارية 32 17

6 أكتوبر 32 17

بنها 31 18

دمنهور 31 17

وادي النطرون 30 17

كفر الشيخ 30 17

المنصورة 31 18

الزقازيق 31 18

شبين الكوم 31 17

طنطا 30 17

دمياط 24 17

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 31 16

السويس 30 15

العريش 26 15

رفح 25 15

رأس سدر 30 20

نخل 29 13

كاترين 26 12

الطور 29 20

طابا 29 19

شرم الشيخ 33 24

الإسكندرية 24 17

العلمين 24 16

مطروح 23 15

السلوم 24 14

سيوة 30 15

رأس غارب 31 22

الغردقة 32 22

سفاجا 32 23

مرسى علم 33 25

شلاتين 32 24

حلايب 29 23

أبو رماد 29 23

رأس حدربة 30 24

الفيوم 32 18

بني سويف 32 18

المنيا 32 17

أسيوط 33 18

سوهاج 34 21

قنا 36 23

الأقصر 37 23

أسوان 37 24

الوادي الجديد 35 20

أبو سمبل 36 24