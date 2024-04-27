السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عاجل|نشاط للرياح وعدم استقرار ببعض المحافظات.. حالة الطقس خلال الأسبوع الجارى

الطقس في مصر
الطقس في مصر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي، ارتفاعًا في درجات الحرارة، لكنها عاودت الانخفاض مرة أخرى على معظم محافظات الجمهورية.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أنه من المتوقع أن يشهد الأسبوع الحالي استقرارًا في الأحوال الجوية بشكل كبير، وقيم درجات الحرارة ستكون في معدلاتها الطبيعية، والعظمى على القاهرة الكبرى ستسجل من 30 إلى 32 درجة.

نشاط للرياح

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم نشاطًا للرياح على معظم محافظات الجمهورية، وهو ما يؤدي إلى الشعور بانخفاض درجات الحرارة، مشيرة إلى أن حالة الطقس في المحافظات الشمالية مستقرة، إلّا أن محافظات الصعيد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وبالأمس سقطت الأمطار الرعدية، وتم إغلاق بعض الطرق نتيجة الأتربة.

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