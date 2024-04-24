ناردين فرج عن مشاركتها فى مسلسل "لحظة غضب": شعرت بالقلق فى البداية

كشفت الفنانة ناردين فرج عن كواليس مسلسل "لحظة غضب" التي شاركت فيه وتم عرضه خلال النصف الأول من الموسم الرمضاني 2024، موضحة أن دورها فيه كان مختلفًا عن كل ما قدمته من قبل.



وقالت فرج، خلال حوار لها عبر فضائية "dmc”، إنها شعرت بالقلق في بادئ الأمر بسبب عرض المسلسل على منصة "WATCH IT" في رمضان، ولكنها كانت سعيدة بردود الفعل وبمشاهدة الجمهور ومتابعته أحداث المسلسل.





وتابعت أن شخصية "نيرة" التي قدمتها خلال أحداث العمل كانت مقلقة بالنسبة لها لأنها مختلفة عما قدمته في أعمالها السابقة وعن شخصيتها أيضًا، وكان فيها نوع من أنواع التحدي.

وأوضحت أنها تناقشت مع المنتج طارق الجنايني الذي قام باختيارها لهذا الدور، وكذلك مع الفنانة صبا مبارك لأنها قدمت معها مسلسل "بين السطور" قبل عرض "لحظة غضب" وكانت علاقتهما فيه مختلفة تمامًا.