اليوم 213 للعدوان.. أوامر تهجير وقصف مكثف لمنازل الفلسطينيين برفح

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 213 من العدوان الوحشي على قطاع غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع.

واستمر جيش الاحتلال في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وأفادت وكالة الإعلام الفلسطينية "وفا" بأن طائرات الاحتلال كثفت غاراتها على مناطق متفرقة في وسط وجنوب القطاع، لاسيما مدينة رفح المكتظة بالنازحين، حيث استشهد 22 فلسطينيًا بينهم 8 أطفال إثر غارات للاحتلال استهدفت 11 منزلًا في رفح منذ مساء أمس.

ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 34683

وأشارت وزارة الصحة، في التقرير اليومي الإحصائي لضحايا العدوان، مساء الإثنين، إلى ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 29 شهيدًا و110 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 34683 شهيدًا و78018 مصابًا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

كما أشارت الوزارة إلى أن آلاف المواطنين ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

أبرز التطورات على أرض غزة خلال الـ24 ساعة الماضية