اليوم 213 للعدوان.. أوامر تهجير وقصف مكثف لمنازل الفلسطينيين برفح
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 213 من العدوان الوحشي على قطاع غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع.
واستمر جيش الاحتلال في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.
وأفادت وكالة الإعلام الفلسطينية "وفا" بأن طائرات الاحتلال كثفت غاراتها على مناطق متفرقة في وسط وجنوب القطاع، لاسيما مدينة رفح المكتظة بالنازحين، حيث استشهد 22 فلسطينيًا بينهم 8 أطفال إثر غارات للاحتلال استهدفت 11 منزلًا في رفح منذ مساء أمس.
ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 34683
وأشارت وزارة الصحة، في التقرير اليومي الإحصائي لضحايا العدوان، مساء الإثنين، إلى ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 29 شهيدًا و110 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 34683 شهيدًا و78018 مصابًا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.
كما أشارت الوزارة إلى أن آلاف المواطنين ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.
أبرز التطورات على أرض غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
- إصدار أوامر تهجير للسكان والنازحين في منطقة بلدية الشوكة وبأحياء "السلام الجنينة، وتبة زراع والبيوك" في منطقة رفح بالبلوكات، ومنع توجههم إلى المواصي وخان يونس.
- قصف منزل لعائلة أبولبدة في حي الجنينة شرق مدينة رفح، أسفر عن استشهاد 4 مواطنين بينهم طفلان.
- قصف منزل لعائلة قشطة في حي السلام بمدينة رفح، أسفر عن استشهاد 9 مواطنين بينهم 4 أطفال.
- قصف منزل في شارع جورج شرق مدينة رفح، أسفر عن استشهاد 4 مواطنين بينهم رضيع.
- قصف منزل لعائلة الخواجا في منطقة البلبيسي شرقي مدينة رفح، أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.
- قصف منزل لعائلة كلاب في حي التنور شرق مدينة رفح، أسفر عن إصابة مواطنين.
- قصف منزل لعائلة أبوهاشم في رفح، أسفر عن إصابة مواطنين.
- شن غارة جوية على خربة العدس شمال شرق رفح.
- وارتقى شهداء وأصيب آخرون بقصف شقة سكنية قرب مفترق السامر بمدينة غزة، أسفر عن شهداء وجرحى.
- انتشال 5 جثامين متحللة لشهداء من عائلة الجعبري تم استهداف منزلهم قرب ملعب فلسطين في مدينة غزة.
- قصف محيط مدرسة الجاعوني في مخيم النصيرات وسط القطاع، أسفر عن 5 شهداء وعدد من الإصابات.