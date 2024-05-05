الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"النواب الأمريكى" يكشف لـ"بايدن" عن أدلة تظهر تقييد إسرائيل مساعدات غزة

مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي

وقع العشرات من الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي على رسالة وجهوها إلى الرئيس جو بايدن، يحذرونه فيها من وجود أدلة تثبت أن إسرائيل انتهكت القانون الأمريكي من خلال تقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وجاء في رسالة إلى بايدن وقعها 86 ديمقراطيا، إن القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات "تثير الشكوك" في تأكيداتها بأنها تمتثل لأحكام قانون المساعدة الخارجية الأمريكي الذي يلزم المستفيدين من الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة باحترام القانون الإنساني الدولي والسماح بالتدفق الحر للمساعدات الأمريكية.

وقال المشرعون: "إن الحكومة الإسرائيلية قاومت الطلبات الأمريكية المتكررة لفتح ما يكفي من الطرق البحرية والبرية للمساعدات لغزة"، مستشهدين بتقارير تفيد بأنها فشلت في السماح بدخول ما يكفي من الغذاء لتجنب المجاعة، وفرضت "قيودا تعسفية" على المساعدات وفرضت نظام تفتيش، مما أعاق الإمدادات.

وكتب المشرعون: "نتوقع من الإدارة ضمان امتثال إسرائيل للقانون الحالي واتخاذ جميع الخطوات الممكنة لمنع وقوع المزيد من الكارثة الإنسانية في غزة"، حسبما نقلت صحيفة الجارديان اليوم الأحد.

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مديرة برنامج الأغذية العالمى: شمال غزة يواجه بالفعل مجاعة كاملة

مجاعة شاملة فى شمال غزة

وتأتي الرسالة في الوقت الذي حذر فيه رئيس برنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة من "مجاعة شاملة" في شمال غزة على الرغم من التحسينات، وكرر الدعوات لوقف إطلاق النار.

وقالت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي: "هناك مجاعة شاملة، في الشمال، وهي تتجه نحو الجنوب".

وتواصل إسرائيل لليوم 212 على التوالي حرب الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة حيث تستمر في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

واستشهد أكثر من 34 ألف فلسطيني ونحو 78 ألف مصاب آخرين في الغارات الجوية الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

مجلس النواب الأمريكي بايدن إسرائيل القانون الأمريكي المساعدات الإنسانية إلى غزة

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